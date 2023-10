Zierfuß ad Kindergartenstreik: Wiederkehr muss aktiv Maßnahmen im Elementarbereich setzen

Verantwortung wird bereits viel zu lange abgeschoben und einfach weggeschaut

Wien (OTS) - Kindergärten sind die erste Bildungseinrichtung, und spielen im Leben unserer Jüngsten eine wesentliche Rolle. „Die Hilferufe aus den Kindergärten werden immer lauter – zum wiederholten Mal ziehen Wiens Elementarpädagogen auf die Straße - aber die Wiener Stadtregierung bleibt tatenlos. Die Hintergründe für den eklatanten Personalmangel sind längst klar: Es sind die Rahmenbedingungen unter denen gerade Elementarpädagoginnen und -pädagogen in unserer Stadt arbeiten müssen, die sie von ihrem Beruf fernhalten. Denn ausgebildete Pädagogen gäbe es genug, allerdings steigt nicht einmal ein Viertel auch tatsächlich in den Beruf ein“, so der Bildungssprecher der Wiener Volkspartei Gemeinderat Harald Zierfuß zum angekündigten Kindergarten-Streik.

„Eine mittel- und langfristig angelegte Erhöhung des Fachkraft-Kind-Schlüssels in den Kindergartengruppen ist damit das Gebot der Stunde. Wenn sich der Wiener Bildungsstadtrat hier nicht endlich durchringt, wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Auch die Deutschförderung im Kindergarten wird weiterhin auf der Strecke bleiben, wenn Wien nicht endlich einen Stufenplan vorlegt, der die Anzahl der Kinder in den Gruppen pro Pädagogen reduziert“, so Zierfuß weiter und abschließend: „Es gibt zahlreiche Hebel, die dazu dienen würden, aktiv den Pädagogenmangel im Elementarbereich zu reduzieren. Die Erhöhung des Fachkraft-Kind-Schlüssels ist wohl der wichtigste und muss von dieser Stadtregierung endlich ernsthaft angegangen werden, um allen Pädagoginnen und Pädagogen in Wien eine Perspektive auf Verbesserung zu geben.“

