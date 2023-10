Barbara Stöckl im Gespräch mit Reinhold Messner, Felix Gall, Andrea Eckert und Eva Reisinger

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 12. Oktober um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 12. Oktober 2023, um 23.05 Uhr in ORF 2 Bergsteiger Reinhold Messner, Radprofi Felix Gall, Schauspielerin Andrea Eckert sowie Journalistin und Schriftstellerin Eva Reisinger zu Gast bei Barbara Stöckl:

Er war der erste Mensch, der alle 14 Achttausender bestiegen hat – oder doch nicht? Reinhold Messner wurden im September gleich zwei Weltrekorde aberkannt. Dass ihn das nicht schmerzt, betont er im Gespräch mit Barbara Stöckl. In seinem neuesten Buch „Pickel, Seil & Mauerhaken“ gibt er Einblicke in die Geschichte wichtiger Objekte des Alpinismus, die er auch in seinen Museen ausstellt.

Felix Gall war für viele die österreichische Sportsensation des Jahres. Mit seinem Triumph auf der Königsetappe der Tour de France hat der 25-jährige Osttiroler auch sich selbst überrascht. Im Nighttalk „Stöckl“ erzählt der Radprofi von Teamgeist, Plaudern während des Wettbewerbs und warum er lieber bergauf als bergab fährt. Eine überraschende Glückwunschbotschaft von Peter Filzmaier lässt ihn in der Sendung ganz besonders strahlen.

Im Theaterstück „Meisterklasse“ kehrt die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin Andrea Eckert ab 17. Oktober in ihre Lebensrolle der „Maria Callas“ zurück. „Für mich war das vollkommen absurd Schauspielerin zu werden, weil ich so schüchtern war“, erzählt die in Baden in Niederösterreich geborene Eckert, die in Paris studierte.

„Es gibt sehr wohl Männer in Engelhartskirchen, es geht nur nicht so viel um sie“, sagt Eva Reisinger über ihr Buch „Männer töten“. Darin erschafft sie das Matriarchat in einem oberösterreichischen Dorf. Mit dieser Geschichte ist sie jetzt für den Debütpreis beim Österreichischen Buchpreis nominiert. Nach der Recherche für den Roman will sie sogar den Jagdschein machen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at