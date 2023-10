18. Bezirk: Musik-Nachmittag „Nährboden der Klassik“

Wien (OTS/RK) - Die bewährte Kammermusik-Gruppe „Haydn-Kumpaney“ bringt am Freitag, 13. Oktober, ab 17.00 Uhr, im Festsaal im Amtshaus Währing (18., Martinstraße 100, 2. Stock) das feine Programm „Aus dem Nährboden der Wiener Klassik“ zu Gehör. An dem Nachmittag erklingen Melodien von Johann Sebastian Bach, Wilhelmine von Bayreuth und Franz Xaver Richter. Der Zutritt ist kostenlos, Spenden sind willkommen. Die Künstler*innen ersuchen um Anmeldungen per E-Mail: guenter.geber54@outlook.de.

Das bevorstehende Konzert bestreitet die vielseitige „Haydn-Kumpaney“ in folgender Besetzung: Emil Tomoya Geber (Violine), Hiromi Komatsu (Violine), Günter Geber (Violine), Heidemarie Halbritter (Viola), Alexander Rauscher (Violoncello) und Keiko Geber (Klavier). Die unterhaltsame Veranstaltung ist Teil der Reihe „Währinger Musiksalon“. Der Bezirk und das Bezirksmuseum Währing unterstützen das Projekt. Auskünfte über die künftigen Auftritte der Kammermusik-Formation: Telefon 02236/677 283 und Telefon 0677/61 34 37 34.

www.bezirksmuseum.at

www.wien.gv.at/bezirke/waehring/

