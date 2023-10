Rotes Kreuz: Erneut schweres Erdbeben in Afghanistan – Spenden werden dringend benötigt!

Rotkreuz-Präsident Schöpfer: „Die zweite große Naturkatastrophe innerhalb weniger Tage trifft die bitterarmen Menschen in Afghanistan schwer. Helfen Sie uns helfen“

Wien (OTS) - Nur wenige Tage nach dem verheerenden Erdbeben in der Provinz Herat, das 2.500 Menschenleben forderte, bebte heute in den frühen Morgenstunden die Erde erneut. Das Beben hatte eine Stärke von 6,4 auf der Richterskala.

Gerald Schöpfer: „Die Situation in den betroffenen Regionen ist dramatisch. Die Menschen kommen nicht zur Ruhe. Während sie in den Trümmern noch nach Überlebenden suchen, bebt die Erde erneut. Die Infrastruktur ist komplett zerstört. Wir bitten dringend um Spenden, um den Menschen vor Ort zu helfen!“.

Mobile Gesundheitsteams im Einsatz

Die Hilfe der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung läuft auf Hochtouren. Teams des Afghanischen Roten Halbmonds suchen in den Trümmern nach Überlebenden und verteilen Wasser und Nahrungsmittel. Mobile Gesundheitsteams, die vom Österreichischen Roten Kreuz mit aufgebaut wurden, sind in den vom Erdbeben betroffenen Regionen im Einsatz. Sie bestehen aus Ärzt:innen, Hebammen, Krankenpfleger:innen, Pharmazeut:innen und je zwei Expert:innen für psychosoziale Unterstützung. Sie kümmern sich um die medizinische Erstversorgung und transportieren die Menschen bei Bedarf in die nächstgelegene Gesundheitseinrichtung.

Die Austrian Development Agency, ADA, unterstützt die mobilen Gesundheitsteams des Afghanischen Roten Halbmonds, die aktuell im Erdbebengebiet im Einsatz sind.

Das Rote Kreuz bittet dringend um Spenden:

Österreichisches Rotes Kreuz

IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144

BIC: GIBAATWWXXX

Erste Bank: BLZ 20.111

Kennwort: Katastrophenhilfe

Oder unter: https://participate.roteskreuz.at/erdbeben-afghanistan/

Weitere Informationen: www.roteskreuz.at/news/aktuelles/internationales/afghanistan-nach-dem-erdbeben

