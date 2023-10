„Eco“: Blutiger Angriff auf Israel – wie sich die Terrorgruppe Hamas finanziert

Am 12. Oktober um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 12. Oktober 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Blutiger Angriff auf Israel: Wie sich die Terrorgruppe Hamas finanziert

Nach einem der blutigsten Angriffe der Hamas auf Israel herrscht dort jetzt offiziell der Kriegszustand. Mehr als 800 Menschen wurden in Israel in den vergangenen Tagen von der Terrororganisation getötet. Neben der Betroffenheit wird eine Frage lauter: Woher kommt eigentlich das Geld für diesen beispiellos blutigen Angriff der Terrororganisation Hamas? Als Reaktion hat Österreich wie viele andere Länder Gelder für die Entwicklungshilfe in der Höhe von 19 Millionen Euro für die Palästinenser eingefroren. Aber ist das der richtige Weg, um die Terrororganisation zu stoppen? Bericht: Michael Mayrhofer, Emanuel Liedl

Süße Sorgen: Kann eine Zuckersteuer das Gesundheitssystem entlasten?

Rund die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher ist übergewichtig, was zu zahlreichen Krankheiten führt und das Gesundheitssystem enorm belastet. Andere Länder wie Großbritannien haben auf dieses Problem mit einer Steuer auf zuckerhältige Softdrinks reagiert, in Deutschland wurde ein TV-Werbeverbot für Süßigkeiten zu gewissen Tageszeiten beschlossen. Doch eine Steuer würde die Preise im Supermarkt noch weiter erhöhen. Die Zuckerindustrie verweist darauf, dass der Zuckerkonsum auch ohne Zwangsmaßnahmen seit Jahrzehnten zurückgeht. Studien zeigen, dass eine Zuckersteuer tatsächlich wirkt. Würde Österreichs Gesundheitssystem davon profitieren? Bericht: Martin Steiner

Teures London: Wenn Wohnen zum Luxus wird

Londons Mieten gehören zu den höchsten in ganz Europa. 2.300 Euro kalt pro Monat für ein Ein-Zimmer-Apartment sind üblich. Auch mit einem hohen Einkommen ist es für Menschen schwierig, ihre Wohnung zu bezahlen. Für Mieten muss oft mehr als die Hälfte des Gehalts aufgebracht werden. Derzeit sind die Londoner Immobilienpreise auf einem Allzeithoch, weil die Zinsen hoch sind und das Angebot fehlt. Anders als in Österreich plant die britische Regierung keine Mietpreisdeckelung. Wer kann sich das noch leisten? Bericht: Sophie Roupetz

