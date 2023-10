ERINNERUNG: Medienöffentliche Betriebsrätekonferenz Metallindustrie in St. Pölten 12. Oktober

Wien. (OTS) - Bei den Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 200.000 Beschäftigten der Metallindustrie wurde am Montag, 9. Oktober, die zweite Runde der Gewerkschaften PRO-GE und GPA mit dem Fachverband der Metalltechnischen Industrie (FMTI) ergebnislos unterbrochen. Die Gewerkschaften fordern 11,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Der FMTI bot in der Verhandlung am Montag 2,5 Prozent und eine Einmalzahlung von 1050 Euro. "Das ist respektlos gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich seit dem Abschluss im Vorjahr um fast zehn Prozent weniger leisten können und daher faire und dauerhafte Lohn- und Gehaltserhöhungen dringend brauchen“, kritisieren die Verhandlungsleiter auf Arbeitnehmer:innenseite, Reinhold Binder (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA) scharf.

Die Gewerkschaften werden daher von 12. bis 16. Oktober die Betriebsrätinnen und Betriebsräte der gesamten Metallindustrie in sieben regionalen Konferenzen über die Verhandlungen informieren und die Einberufung von Betriebsversammlungen vorschlagen. Den Auftakt macht am 12. Oktober eine medienöffentliche Konferenz der Betriebsrätinnen und Betriebsräte aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland mit den Chefverhandlern Reinhold Binder (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA) in Sankt Pölten.

BITTE MERKEN SIE VOR:

Betriebsrätekonferenz Metallindustrie am 12. Oktober 2023

Vor der AK Niederösterreich, AK-Platz 1, 3100 St. Pölten

9:00 Uhr: Pressestatements der Verhandlungsleiter Reinhold Binder (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA)

Ab 9:30 Uhr: Medienöffentliche Konferenz der Betriebsrätinnen und Betriebsräte





Rückfragen & Kontakt:

PRO-GE Öffentlichkeitsarbeit

Mathias Beer

Tel.: 01 53 444 69035

Mobil: 0664 6145 920

E-Mail: mathias.beer @ proge.at

Web: www.proge.at



GPA Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Martin Panholzer

Tel.: 05 0301-21511

Mobil: 05 0301-61511

E-Mail: martin.panholzer @ gpa.at

Web: www.gpa.at