SP-Lindner zum Coming-Out-Day: Konversionstherapien verbieten – jedem Kind ein sicheres Coming-Out ermöglichen!

SPÖ fordert Ende der parteipolitischen Spiele und rasches Verbot gefährlicher Praktiken

Wien (OTS/SK) - Noch immer werden queere Kinder und Jugendliche bei ihrem Outing nicht ausreichend geschützt – das kritisiert SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner anlässlich des heutigen internationalen Coming-Out-Days: „Das Coming-Out ist gerade für junge LGBTIQ-Personen nicht nur eine der emotionalsten Erfahrungen ihres Lebens, sondern leider auch viel zu oft noch eine der gefährlichsten! Auch wenn sich gesellschaftlich in den letzten Jahrzehnten viel verbessert hat, hinkt der Staat bei der Unterstützung dieser jungen Menschen noch immer weit hinterher.“ Insbesondere das Verbot von Konversionstherapien, also gefährlicher Praktiken, mit denen die sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität junger Menschen „geheilt“ werden sollen, scheitert in Österreich bis heute an den parteipolitischen Befindlichkeiten der ÖVP. ****

Trotz einstimmiger Nationalratsbeschlüsse aus 2019 und 2021 liegt nämlich bis heute kein umfassendes Gesetz zum Verbot von Konversionstherapien vor. Erst vor wenigen Wochen zeigten parlamentarische Anfragen der SPÖ, dass es angesichts der zerstrittenen Bundesregierung in dieser Frage noch immer keine Fortschritte gibt: Grüne Minister*innen werfen der ÖVP Gesprächsverweigerung vor, die ÖVP-Frauenministerin fühlt sich gar nicht erst zuständig für das Thema. Österreich bleibt damit beim Schutz von LGBTIQ-Personen vor gesundheitlich und psychisch hochgefährlichen Konversions-„Therapien“ europaweit Nachzüglerin – eine Lösung des Regierungsstreites scheint kaum mehr denkbar. Anlässlich des internationalen Coming-Out-Days betont Lindner deshalb: „Es ist höchste Zeit, parteipolitisches Taktieren endlich zu beenden und zum Wohl der jungen Menschen in unserem Land zu handeln. Alle Jugendlichen, die sich monatelang über ihr Outing den Kopf zerbrechen, sollten sich nicht auch noch mit der Angst vor solchen mittelalterlichen Praktiken beschäftigen müssen!“ (Schluss) up

