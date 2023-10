Staatssekretärin Mayer zum Tod von Rudolf Schneider-Manns Au

Wien (OTS) - „Mit dem Wiener Architekten und Bühnenbildner Rudolf Schneider-Manns Au verlieren wir eine prägende Handschrift der Theater- und Filmszene. Mit seiner schier grenzenlosen Anzahl an Bühnenausstattungen trug er über Jahrzehnte wesentlich zu nationalen und internationalen Theatererfolgen bei, schuf Bildwelten für Film und Fernsehen und hinterließ seine architektonischen Spuren in den großen Metropolen dieser Welt, wie auch in seiner Heimatstadt, wie beispielsweise beim Umbau des Theaters in der Josefstadt. Sein Oeuvre ist bleibender Teil der österreichischen Bühnen- und Innenarchitektur und wird seinen künstlerischen Geist über seinen Tod hinaus weitertragen. Meine Anteilnahme gilt insbesondere seiner Familie, Freundinnen und Freunden sowie seinen Weggefährtinnen und -gefährten“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.

