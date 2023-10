„Aus dem Archiv: Maria Bill“ am 18.10. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Schauspielerin und Sängerin Maria Bill ist am Mittwoch, den 18. Oktober (20.00 Uhr) zu Gast im ORF RadioKulturhaus und spricht mit Christian Reichhold und Regina Nassiri über ihren beruflichen Werdegang, ihre größten Erfolge und über zukünftige Projekte. Begleitet wird sie von Schauspieler und Regisseur Michael Schottenberg. Die Veranstaltung kann auch via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden. ORF 2 sendet die Aufzeichnung im Anschluss an den „Kulturmontag“ am Montag, den 13. November ab 23.55 Uhr.

Maria Bill zählt zu den bekanntesten Schauspielerinnen und Sängerinnen Österreichs. Nach ihrer Ausbildung an der Schauspielakademie in Zürich führte ihr Weg an die Pariser Theaterschule École Jacques Lecoq. Seit über 30 Jahren spielt sie auf vielen bedeutenden Bühnen im deutschsprachigen Raum: an der Freien Volksbühne und am Schlossparktheater in Berlin, am St. Pauli Theater in Hamburg oder auch in Wien am Burgtheater und am Wiener Volkstheater. In den 80er-Jahren wirkte sie in Kino- und Fernsehfilmen mit, etwa in „Kottan ermittelt“ (Regie: Peter Patzak), „Das 10. Jahr“ (Buch u. Regie: Käthe Kratz), „Averills Ankommen“ und „Das Geheimnis“ (Regie: Michael Schottenberg). Ermutigt durch ihre Theaterrolle als Edith Piaf begann sie eigene Lieder zu schreiben, 1983 erscheint ihr erstes Album „Maria Bill“. 1997 startete sie ihre Konzert-Reihe mit Chansons von Edith Piaf, die bis heute regelmäßig ausverkauft ist. „Die Schauspielerei ist mein Beruf, die Musik meine Leidenschaft und beides zusammen ist so schön wie fliegen“, so Maria Bill. Der Eintritt für „Aus dem Archiv“ beträgt EUR 25,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage http://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

