ÖGB, PRO-GE und GPA unterstützen schwedischen Arbeitskampf gegen Tesla

E-Autohersteller verweigert Kollektivvertragsverhandlungen – Rückkehr an den Verhandlungstisch, sonst drohen Streiks

Wien. (OTS) - Der E-Autohersteller Tesla hat sich in Schweden gut etabliert, Service- und Autowerkstätten gibt es unter anderem in Stockholm, Umeå, Uppsala, Norrköping, Örebro, Malmö und Göteborg. Mit dem nordischen Kollektivvertrags-Modell kann der US-Konzern trotzdem offenbar nur wenig anfangen. Seit Herbst 2022 verhandelt die schwedische Gewerkschaft IF Metall mit Tesla über einen Kollektivvertrag, jetzt ließ der Konzern wissen, dass Kollektivvertragsverhandlungen „aus Prinzip“ verweigert werden, das gewerkschaftliche Grundrecht würde nicht ins Unternehmenskonzept passen.

Eine Entwicklung, die Arbeitnehmer:innen natürlich benachteiligen würde: Ohne Kollektivvertrag fehlen der ausreichende Versicherungsschutz und essenzielle Zusatzleistungen wie die zusätzliche Altersvorsorge oder der Anspruch auf Altersteilzeit. Auch die Löhne und Gehälter, die Tesla in Schweden zahlt, sind im Branchenvergleich unterdurchschnittlich, weswegen Veli-Pekka Säikkälä, Vertragssekretär der IF Metall mit ernsten Konsequenzen droht: „Tesla muss sofort an den Verhandlungstisch zurückkehren. Sonst antworten wir mit Arbeitskampfmaßnahmen, von Neueinstellungs- und Überstundenblockaden bis hin zu Streiks wird alles in Betracht gezogen.“





Katzian: „Ausscheren aus dem Erfolgsmodell ist ein Skandal“

„Schweden zeichnet sich durch ein hohes Lohnniveau und eine gute Work-Life-Balance aus und ist gleichzeitig ein globaler Spitzenreiter bei der Wettbewerbsfähigkeit. Das gelingt nur mit starken Gewerkschaften und fairen Kollektivvertragsverhandlungen. Dass Tesla als einziger Automobilhersteller aus diesem Erfolgsmodell ausscheren will, ist ein Skandal“, unterstützt Wolfgang Katzian, Präsident des ÖGB und des EGB (Europäischer Gewerkschaftsbund) die Position der IF Metall: „Volle Solidarität für die Kolleg:innen!“

Auch der Bundesvorsitzende der Produktionsgewerkschaft PRO-GE, Reinhold Binder, verurteilt die Vorgangsweise von Tesla: „Der Übergang zur E-Mobilität muss für die Beschäftigten in Schweden, oder wo auch immer Tesla investiert, mit guten Arbeitsbedingungen, angemessener Entlohnung und Arbeitssicherheit verbunden und durch Branchenkollektivverträge garantiert sein. Öffentliche Subventionen zur Förderung der Elektromobilität dürfen nicht an gewerkschaftsfeindliche Investoren wie Tesla ausbezahlt werden, die Profit über die Interessen ihrer Mitarbeiter:innen stellen.“

Wie wichtig Kollektivverträge sind, wissen Gewerkschaften in Österreich genau, verweist Karl Dürtscher, Bundesgeschäftsführer der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA), auf die laufenden Verhandlungen: „Wir stemmen uns mit Forderungen nach einem fairen Anteil am Unternehmensgewinn gegen die Teuerungskrise. Das schwedische Beispiel verdeutlicht es leider: Ohne gewerkschaftliches Gegengewicht schauen die Beschäftigten durch die Finger. Tesla inszeniert sich gerne als moderner Arbeitgeber, losgelöst vom KV werden aber nur unterdurchschnittliche Löhne ausbezahlt und die branchenüblichen Zusatzversicherungsleistungen gestrichen. Dagegen gilt es mit vereinten Kräften vorzugehen!“





