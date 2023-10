Alles geben für die Vorentscheidung: Unser ÖFB-Team im Spitzenduell mit Belgien

Gumpoldskirchen (OTS) - Es ist das absolute Schlagerspiel: Österreich und Belgien liegen punktgleich in ihrer Gruppe voran und somit kann am kommenden Freitag, den 13. Oktober (Anpfiff: 20:45 Uhr), bereits die Vorentscheidung für die Qualifikation zur EURO 2024 herbeigeführt werden. Als Partner des ÖFB fiebert ADMIRAL abseits des Feldes mit und stimmt sich mit den Fans des Österreichischen Nationalteams vor dem Ernst-Happel-Stadion ein.



Mehr Spannung geht kaum: Das Österreichische Nationalteam der Männer ist auf dem besten Weg, sich für die EURO 2024 in Deutschland zu qualifizieren. Nach fünf Spieltagen hat das ÖFB-Team rund um Kapitän David Alaba bereits stolze 13 Punkte gesammelt und liegt nur aufgrund der Tordifferenz hinter dem punktgleichen Belgien auf Rang 2 der Gruppe F. Zum Drittplatzierten Schweden hat man bereits einen Abstand von sieben Punkten. Das bedeutet: Wenn am kommenden Freitag im ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion um 20:45 Uhr der Anpfiff ertönt, wird man die Spannung förmlich schneiden können – und unser Nationalteam darf sich im Spitzenduell mit Belgien auf eine Spitzenstimmung freuen!



ADMIRAL ist als langjähriger Partner des Österreichischen Nationalteams bei diesem Schlagerspiel natürlich wieder mit von der Partie und für alle Fußball-Fans direkt vor Ort zur Stelle: Bereits vor dem Anpfiff warten auf die Fans beim ADMIRAL Eventmobil vor dem Ernst-Happel-Stadion diverse Aktionen: Neben der Verteilung von ADMIRAL Wettguthaben können sich die Besucher bei den zahlreichen Mitmachstationen (Wuzzler, ADMIRAL „Sitzkick“) auf die bevorstehenden 90 Minuten einstimmen und beim ADMIRAL Glücksrad attraktive Preise gewinnen.



Als prominenten Experten zum Fachsimpeln begrüßt ADMIRAL den österreichischen Ex-Nationalspieler Emanuel Pogatetz (über 60 Einsätze im ÖFB-Trikot) – er und weitere geplante Überraschungsgäste stehen den Fans gerne für Foto- und Autogrammwünsche zur Verfügung.



Während der Pause verlagert sich der Fokus dann auf das Spielfeld: Dann kommt der ADMIRAL T-Shirt-Booster zum Einsatz, mit dessen Hilfe insgesamt 400 Fanshirts vom grünen Rasen aus in die Fanmenge katapultiert und somit verteilt werden.



„Wir freuen uns sehr und sind stolz, dass wir den Fans im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion gemeinsam mit ADMIRAL auch neben dem Rasen ein tolles Event mit vielen Aktionen bieten können. Für das Nationalteam ist es sehr wichtig, einen starken und engagierten Partner an der Seite zu haben, der tatkräftig mithilft, für dieses wichtige Spiel eine unvergessliche Stimmung im Stadion zu erzeugen. Wir hoffen, dass unser Team dadurch auf dem Weg nach Deutschland zusätzlich beflügelt wird, so Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH.



ADMIRAL Sportwetten Geschäftsführer Jürgen Irsigler: „Erst vor wenigen Wochen haben wir als Matchtag-Presenter beim Frauenländerspiel gegen Frankreich in Wien mit einer Rekordkulisse ein Fuballfest erleben dürfen. Leider mit einer knappen Niederlage. Es macht uns stolz, dass wir auch bei diesem Fußball-Highlight als Match-Sponsor im Rahmenprogramm aktiv sein können. Die Kulisse im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion garantiert Gänsehaut-Atmosphäre und wir sind voller Optimismus, dass das Ergebnis bei diesem Spitzenspiel ein erfolgreiches sein wird.“



Zusammen mit den Fans im Ernst-Happel-Stadion sowie vor den TV-Bildschirmen drückt ADMIRAL dem Österreichischen Nationalteam fest die Daumen und wünscht viel Glück, damit die Vorentscheidung zur EURO-Qualifikation positiv gelingt – und das an einem Freitag, den 13.!



ADMIRAL, Tochtergesellschaft und operative Dachmarke des weltweit tätigen Gaming-Technologiekonzerns NOVOMATIC, ist österreichweit einer der größten Sportsponsoren und engagiert sich sowohl im Spitzen- als auch Breitensport. Im Jahr 1991 gegründet, ist ADMIRAL Sportwetten GmbH seit 2021 Sponsor der 1. und 2. Österreichischen Bundesliga und seit 2023 auch Bewerbssponsor der Österreichischen Frauen Bundesliga. Darüber hinaus unterstützt ADMIRAL mehr als 300 Sportvereine, -verbände und -veranstaltungen und ist landesweit passionierter Partner des Sports.

