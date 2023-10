22. Bezirk: „Jazz mit Wiener Texten“ am 13.10. im Stadl

Wien (OTS/RK) - Das im Jahr 2000 gegründete Quartett „Fisherman and friends“ gastiert am Freitag, 13. Oktober, ab 19.00 Uhr, im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96). Die beliebte Kapelle präsentiert an dem Abend ein buntes Programm mit reizvollen eigenen Kompositionen sowie „Cover-Versionen“. Band-Chef und Fischhändler Willy Vranovsky skizziert den Stil der Combo: „Jazz mit Wiener Texten“. Der Eintritt ist gratis. Spenden der Zuhörer*innen werden erbeten. Zählkarten-Vergabe: Telefon 0677/630 19 868. Bestellung von Zählkarten per E-Mail: reservierung@kulturfleckerl.at.

Veranstalter dieses Konzertes ist der Verein „Kulturfleckerl Eßling“. Die Wiener Musik-Gruppe „Fisherman and friends“ hat schon 2 CDs veröffentlicht („Bei uns in Wien“, „Fishermen“). Angeführt wird das Ensemble durch Willy Vranovsky, der sich als Sänger, Gitarrist, Saxophonist und Mundharmonikaspieler betätigt. Obmann der Vereinigung „Kulturfleckerl Eßling“ ist Christian Langhammer, der gerne unter der Rufnummer 0699/180 646 40 über die nächsten Darbietungen im rustikalen „Kultur-Stadl“ berichtet. Ferner steht der Vereinsleiter via E-Mail für Auskünfte zur Verfügung: kultur@kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Kulturfleckerl Eßling“: www.kulturfleckerl.at

Kulturelle Aktivitäten im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

(Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Stadt Wien Presse- und Informationsdienst

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

01 4000-81081

presse.wien.gv.at