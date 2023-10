AIT-Ausgründung infrared.city nimmt Fahrt auf

Wien (OTS) - Das AIT Austrian Institute of Technology begrüßt die erfolgreiche Beschaffung von 1 Million Euro Anschubfinanzierung für die AIT Ausgründung Infrared City GmbH (infrared.city), ein innovatives Start-up spezialisiert auf intelligente und resiliente Gestaltung und Planung. [RM1] Die Investitionsrunde wurde von xista science ventures, einem renommierten Risikokapitalfonds, der sich auf wissenschaftliche Forschung konzentriert, angeführt. Weitere Beteiligungen kommen von den angesehenen Investoren 2bX, Heartfelt, Antler und P3A Ventures. Die Anschubfinanzierung wird es der infrared.city ermöglichen, die Entwicklung und Bereitstellung ihrer hochmodernen Technologie zur Unterstützung von Architekten und Planer bei nachhaltigeren, intelligenteren und widerstandsfähigeren Gestaltungslösungen weiter zu beschleunigen.

„Wir freuen uns sehr über den Erfolg von infrared.city“, sagte Markus Ray, Leiter der Abteilung Digital Resilient Cities am Center for Energy des AIT. „Es ist unsere Mission, alle Akteure in der Stadtplanung und Baubranche bereits im frühen Planungsprozess mit evidenzbasierten Entscheidungsgrundlagen zu unterstützen. Dabei ist es wichtig, eine Vielzahl unterschiedlicher Lösungsansätze integriert und performant über die verschiedenen Domänen wie Klima, Energie und Mobilität beurteilen zu können. Aufbauend auf den Arbeiten des AITs, ermöglicht infrared.city erstmals unter Anwendung künstlicher Intelligenz Mikroklimaanalysen für unterschiedliche Planungsvarianten in nahezu Echtzeit zur Verfügung zu stellen – ein essenzieller Baustein und echter Gamechanger für Stadtplanung und Stadtmanagement der Zukunft.“

„Ich bin sehr zufrieden, den erfolgreichen Abschluss unserer Anschubfinanzierung bekannt zu geben und bin dankbar für die Unterstützung des AITs bei der Ausgründung von infrared.city als Start-up“, so Angelos Chronis, Mitbegründer und CEO von infrared.city.

AIT bringt breites Expert:innenwissen in das Start-up infrared.city ein

Als Ausgründung aus dem AIT City Intelligence Lab kann infrared.city auf die Erfahrung aus einem internationalen Vorzeigeprojekt zurückgreifen. Das City Intelligence Lab ist eine interaktive Plattform zur Erforschung neuer Formen und Technologien für die Stadtplanungspraxis der Zukunft und verfolgt den Ansatz einer ko-kreativen Entwicklung, dem gemeinsamen Erschaffung von neuem Wissen. Dabei kommen Schlüsseltechnologien wie Augmented Reality sowie künstliche Intelligenz zum Einsatz, um komplexe Simulationen und parametrische Designs zu erstellen. https://www.ait.ac.at/cil

Über infrared.city

infrared.city ist eine Plattform für intelligente und resiliente Planung, basierend auf künstlicher Intelligenz. infrared.city entwickelt digitale Werkzeuge mit dem Ziel, komplexe Umweltsimulationen für alle Interessengruppen der gebauten Umwelt zugänglich und verständlich zu machen. Mit KI-gesteuerten Vorhersagemodellen kann infrared.city Simulationsergebnisse äußerst schnell und zu geringen Kosten liefern. Das hochmoderne maschinelle Lernmodell bietet Rückmeldungen zur Leistung von Designvorschlägen in Echtzeit und kann klimabewusste Entscheidungen in jedem Schritt des Prozesses anleiten. infrared.city bietet derzeit Rückmeldungen zur Sonnen-, Sonnenlicht- und Windleistung. Weitere Analysen sowie ein intelligenter Insights-Assistent werden in Kürze verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie unter www.infrared.city

Über AIT Center for Energy

Am AIT Center for Energy forschen rund 270 Mitarbeiter:innen unter der Leitung von Wolfgang Hribernik an Lösungen für die nachhaltige Energieversorgung von morgen. Langjährige Erfahrung und wissenschaftliche Exzellenz der AIT-Expert:innen sowie hochwertige Laborinfrastruktur und eine weltweite Vernetzung bieten den Unternehmen innovative und angewandte Forschungsservices und damit einen klaren Wettbewerbsvorteil auf diesem Zukunftsmarkt. Das Themenportfolio des Center for Energy orientiert sich an drei zentralen Systemen: nachhaltige öffentliche Energieversorgung, Dekarbonisierung von industriellen Prozessen und Anlagen sowie innovative Technologien und Lösungen für urbane Resilienz (Gebäude, Städte).

Weitere Informationen über das Center: https://www.ait.ac.at/energy

