Sicherheit als oberste Priorität auf Spielplätzen und Schulfreiräumen

LR Teschl-Hofmeister: Spielgeräte regelmäßig warten und prüfen, damit Kinder und Jugendliche gefahrlos miteinander Zeit verbringen können

St.Pölten (OTS) - Das Praxisseminar „Spielen? – Aber sicher!“ gab kürzlich Interessentinnen und Interessenten die Möglichkeit, fachlich kompetent Auskunft über die Sicherheit auf Spielplätzen und Schulfreiräumen zu erhalten. Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ist überzeugt: „Gerade in der heutigen Zeit sind ansprechend gestaltete und den Bedürfnissen entsprechende Freiräume für Kinder und Jugendliche von sehr großer Bedeutung. Umso wichtiger ist es, Spielgeräte regelmäßig zu warten und zu prüfen, damit Kinder und Jugendliche auf den Spielplätzen gefahrlos Zeit verbringen können.“

Unter den Anwesenden befanden sich Gemeindebedienstete, denen die regelmäßige Kontrolle und Pflege des Spielplatzes obliegt, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter sowie Schulwartinnen und Schulwarte. Das Seminar wurde vom Projektteam Spielplatzbüro der NÖ Familienland GmbH organisiert und in Zusammenarbeit mit dem TÜV Austria inhaltlich gestaltet. Fachwissen auf dem neuesten Stand hinsichtlich Normen und Sicherheitsstandards wurde an die Gemeinden und Schulerhalter weitergegeben. Mit ihrer Umsetzung wird so für ein gefahrloses Nutzen der Spielplätze und Schulfreiräume gesorgt. Neben dem theoretischen Teil wurde im praxisbezogenen Part ein Spielplatz in Absdorf besichtigt und eine Sicht- und Funktionskontrolle demonstriert.

„Das innovative und kostenlose Praxisseminar gab wertvolle Einblicke in den Bereich Sicherheit für alle Nutzerinnen und Nutzer von Bewegungs- und Begegnungsräumen. Dem Projektteam Spielplatzbüro der NÖ Familienland GmbH ist es stets ein großes Anliegen, den Gemeinden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen“, führt die Landesrätin aus.

