Welttag des Augenlichtes: Wenn eine Brille über die Zukunft entscheidet

Licht für die Welt verbessert Kinderaugengesundheit in Äthiopien, Burkina Faso, Mosambik und Uganda – Sehschwäche frühzeitig erkennen und Schulbildung sichern

Für Kinder ist Augengesundheit besonders wichtig: Fehlsichtigkeit muss frühzeitig erkannt und behandelt werden Julia Moser, Geschäftsführung Licht für die Welt Österreich

Wien (OTS) - „ Für Kinder ist Augengesundheit besonders wichtig: Fehlsichtigkeit muss frühzeitig erkannt und behandelt werden “, betont Julia Moser, Geschäftsführerin von Licht für die Welt Österreich, zum Welttag des Augenlichtes am 12. Oktober und ergänzt: „Das verbessert die Zukunftsperspektiven der Kinder erheblich“.

Wenn ein Kind in einem Land mit niedrigem Einkommen schlecht sieht, hat das häufig lebenslange negative Auswirkungen: Schlechte Lernergebnisse und Schulabbrüche können zu einem Leben in Armut und Ausgrenzung führen. Weltweit leben 450 Millionen Kinder mit Sehbehinderung. Rund zwei Millionen Kinder und Jugendliche sind blind.

Brille für Bildung

Regelmäßige augenmedizinische Untersuchungen an Schulen schützen Kinder mit Sehproblemen vor schlechten Lernergebnissen und Schulabbrüchen. Licht für die Welt organisiert Augenuntersuchungen für Schulklassen und bildet Lehrende aus, damit sie Augenerkrankungen erkennen und schnell reagieren können. Oft reicht eine Brille, damit ein Kind in der Schule bleiben kann. „Ein selbstständiges Leben geht Hand in Hand mit einem erfolgreichen Bildungsabschluss und manchmal ist dafür „nur“ eine Brille nötig“, weiß Moser.

2022 hat Licht für die Welt die Augengesundheit von 308.003 Schüler*innen untersucht. 46.380 Schüler*innen haben eine individuell angepasste Brille erhalten.

Zuversicht kostet nicht die Welt

Um 15 Euro kann Licht für die Welt ein Schulkind mit einer passenden Brille versorgen. Eine gesamte Schulklasse mit etwa 60 Kindern zu untersuchen, kostet 300 Euro.

Neue Kampagne „Schön, dich zu sehen“

Licht für die Welt startet am Welttag des Augenlichtes die Kampagne „Schön, dich zu sehen“. Ziel der Kampagne ist es, auf die Wichtigkeit von Augengesundheit von Schulkindern aufmerksam zu machen.

