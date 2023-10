Lehrberuf Lebensmitteltechnik: So erfolgreich sind Absolventinnen und Absolventen

Mach eine attraktive Karriere in Österreichs Lebensmittelindustrie!

Wien (OTS) - „Du interessierst Dich für Nachhaltigkeit, Vermeidung von food waste und coole neue Produkte, dann steige in die spannende Welt der Lebensmittel ein! Deine Ausbildung zur Lebensmitteltechnikerin und Lebensmitteltechniker ist am Puls der Zeit. So kannst Du Karriere in einem Lebensmittelunternehmen machen, wie Absolventinnen und Absolventen zeigen“ , informiert Mag. Katharina Koßdorff, Geschäftsführerin des Fachverbands Lebensmittelindustrie.

Erfolgsgeschichte Lehre Lebensmitteltechnik

Einen erfolgreichen Karriereweg hat Florian Radlingmayr bei der S. Spitz GmbH in Attnang-Puchheim in Oberösterreich eingeschlagen. Nach seinem Lehrabschluss bildet er nun selbst Lehrlinge aus: „ Ich bin restlos begeistert, wie praxisnah und ergebnisorientiert die Lehre Lebensmitteltechniker ist. Sowohl während der Berufsschulzeit als auch beim praktischen Lernen in den Betrieben stehen Freude am Arbeiten mit Lebensmitteln, Technik und der Kontakt mit den anderen Kolleginnen und Kollegen sowie dem Team im Vordergrund. “

Auch Manuel Hieblinger hat die Lehre zum Lebensmitteltechniker absolviert und arbeitet bei esarom gmbh in Oberrohrbach in Niederösterreich. Er meint: „ Meine Entscheidung für die Lehre Lebensmitteltechniker war goldrichtig. Ich habe mich immer gut betreut gefühlt. Und auch jetzt im Job fühle ich mich wohl, weil die Arbeit hier Spaß macht und mich interessiert. Technisches Wissen, gemeinsames Tüfteln an den besten Lösungen und viel Verantwortung sind genau meins! “

Kompetenzzentrum Berufsschule in Wels

Der Lehrberuf Lebensmitteltechnik kombiniert Praxis in den Betrieben und Ausbildung in der Berufsschule Wels 1 in Oberösterreich. Dazu sagt DI (FH) Nicole Schmitt, BEd, Lehrerin für Lebensmitteltechnologie: „ Lebensmittel und Ernährung haben an Bedeutung zugenommen. Wir bieten mit der Ausbildung Lebensmitteltechnik die perfekte Grundlage für ein erfolgreiches Berufsleben. Neben Sorgfalt und Verantwortung für die Lebensmittelsicherheit bemühen wir uns, dass die Lehre immer am Puls der Zeit bleibt. “ Der Direktor der Berufsschule Wels 1, David Breitwieser, BEd, Akad. SM, ergänzt: „ Wir haben neue Labors für Mikrobiologie (MIBI), Chemie, Roboter und Pneumatik, eine Versuchsküche und neue EDV-Räume. Zukünftig ist auch ein Technikum geplant. Und wir bieten ein Internat, um den jungen Menschen lange Anfahrtswege zu ersparen. “

Jobs bei heimischen Lebensmittelherstellern sind spannend und krisensicher. Insgesamt rund 27.000 bestens geschulte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen sicher, dass die Menschen täglich mit guten und sicheren Lebensmitteln und Getränken in höchster Qualität und ausreichender Menge versorgt werden.



Wie kommst Du ins Erfolgs-Team der Lebensmittelhersteller?

Hier findest Du alle Infos:

Stellenwert der Lebensmittelindustrie in Österreich

Die Lebensmittelindustrie ist zuverlässiger Arbeitgeber und zählt zu den größten Branchen Österreichs. Sie sichert im Interesse der Konsumentinnen und Konsumenten tagtäglich die Versorgung mit besten Lebensmitteln. Die rund 200 Unternehmen mit ihren 27.000 direkt Beschäftigten erwirtschaften jährlich ein Produktionsvolumen von über 11 Mrd. Euro. Rund 9,9 Mrd. Euro davon werden im Export in über 180 Länder erwirtschaftet.

