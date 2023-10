Wien ist nächster Stopp auf der Europatournee der Formula 1®-Ausstellung

Die einzigartige Ausstellung kommt nach einer gefeierten Weltpremiere in die österreichische Hauptstadt

Wien/London (OTS) - Ab dem 2. Februar 2024 werden im Rahmen einer umfassenden Ausstellung eindrucksvolle audiovisuelle Elemente aus der aufregenden Welt der Formula 1® in Kombination mit exklusivem Einblick in bisher unveröffentlichtes Film- und Bildmaterial sowie einer fesselnden Mischung aus interaktiven Exponaten und historischen Grand-Prix™-Rennwagen und Grand-Prix™-Autos aus verschiedenen Epochen, Fans und Besucher:innen in die Wiener METAStadt locken. Dass Wien der nächste Stopp auf der europäischen Tournee ist, wurde heute von der Formula1® international bekannt gegeben. Nach der von Kritikern und Publikum gefeierten Weltpremiere in Madrid, erobert die Ausstellung nun die Bundeshauptstadt und verspricht ein unvergessliches Erlebnis. Die über mehrere Jahre entwickelte Ausstellung ist somit ein Pflichttermin für alle Fans und Motorsportbegeisterte.

Der Vorverkauf zur Formula 1®-Ausstellung startet am 23. Oktober 2023 um 10:00 MEZ. Fans können sich schon jetzt auf oeticket.com registrieren, um eine exklusive Benachrichtigung zu erhalten und sich ihre Tickets zu sichern. Der reguläre Verkauf beginnt am 25. Oktober 2023 um 10:00 MEZ.

In Zusammenarbeit mit preisgekrönten Kurator:innen, Künstler:innen und Filmemacher:innen gewährt die Ausstellung auf über 3.000 m2 in sechs speziell gestalteten Räumen erzählerisch einzigartige Einblicke in die außergewöhnliche Welt der Formula 1®.

Besucher:innen starten ihre Reise durch sechs großzügige Ausstellungsräume: In Es war einmal in der Formula 1®, werden Fans mit bisher unveröffentlichten Fotos in die ikonischsten und entscheidendsten Momente des Sports zurückversetzt. In Fahrer und Duelle werden die bedeutendsten Fahrer und legendärsten Rennen seit Anbeginn der Formula 1® gefeiert, bevor in Revolution durch Design die überwältigenden, bahnbrechenden Innovationen des Sports vorgestellt und die neuen zukunftsgerichteten Technologien unter die Lupe genommen werden. Im Design-Labor werden die Besucher:innen in eine Formula 1®-Fabrik mitgenommen. Im Anschluss gelangen sie zum Abschnitt Überlebt, wo die Überreste von Romain Grosjeans ausgebranntem HAAS-Rennauto, aus seinem dramatischen Unfall im Jahr 2020 in Bahrain, als Hommage an die Sicherheitsinnovationen in der Formula 1® dienen. Ihren krönenden Abschluss erreicht die Ausstellung an der Pit Wall – einem bemerkenswerten filmischen Erlebnis, bei dem Fans die schönsten Momente der Formula 1®-Geschichte wie noch nie zuvor durchleben können.

Stefano Domenicali, Präsident und CEO, Formula 1: „ Nach dem Erfolg unserer ersten Formula 1-Ausstellung in Madrid freuen wir uns sehr, Wien als zweiten Veranstaltungsort für diese innovative Show anzukündigen. Österreich hat eine bedeutende Geschichte mit der Formula 1, daher freuen wir uns, dieses Spektakel in die Hauptstadt zu bringen und den Fans im Land eine weitere Möglichkeit zu bieten, mit der umfangreichen Geschichte und dem Erbe des Sports zu interagieren und diese zu genießen. “

Timothy Harvey, Chef-Kurator und Produzent der Formula-1-Ausstellung: „Wir waren begeistert über den Erfolg, den die Ausstellung in Madrid erzielt hat. Unser Bestreben war immer, diese einzigartige Ausstellung zu so vielen Menschen wie möglich zu bringen. Deshalb freuen wir uns bekanntzugeben, dass unsere Europatournee als Nächstes einen Stopp im dynamischen Wien einlegen wird. Die Ausstellung in der METAStadt hält für die Besucher:innen neue Ausstellungsstücke und Erlebnisse bereit.“

Dieter Semmelmann, CEO SHOW FACTORY: „Wir sind sehr stolz, dass wir Wien und die METAStadt mit der Formula-1-Ausstellung noch stärker als Standort für spektakuläre und begehrte Ausstellungen etablieren können. Diese Ausstellung ist ein einzigartiges Erlebnis und wird sicherlich Formula 1®-Fans aus ganz Europa nach Österreich bringen.“

Die in Zusammenarbeit mit Round Room Live und Pathfinder produzierte und unter Mitbeteiligung der SHOW FACTORY Entertainment GmbH in Wien gestaltete Ausstellung übertrifft bei Weitem alles, was Fans bisher gesehen haben.

