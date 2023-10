Bitt führt Beratungsservice ein und stützt sich dabei auf seine branchenweit einmalige Erfahrung bei der Einführung mehrerer CBDCs

Salt Lake City (ots/PRNewswire) - Bitt ist ein in Salt Lake City ansässiges Finanztechnologieunternehmen und ein führender Anbieter von CBDC-Lösungen. Das Unternehmen bietet Beratungsdienste für Zentralbanken, Aufsichtsbehörden und Finanzinstitute an. Der COO von Bitt, Imran Khan, der kürzlich auf der CBDC-Konferenz in Istanbul einen Vortrag gehalten hat, merkte an:

„Die Erfahrung von Bitt hat gezeigt, dass sich die Beweggründe und die Herangehensweise der Zentralbanken an CBDCs weiterentwickeln, wobei das sich verändernde wirtschaftliche Umfeld, die miteinander konkurrierenden Prioritäten der Zentralbanken und die Erfahrungen aus anderen CBDC-Einführungen eine Rolle spielen. Wir plädieren dafür, dass das CBDC-Ökosystem und insbesondere die Innovatoren in diesem Bereich ihre Dienstleistungen und Produkte weiterentwickeln, um die Zentralbanken dort abzuholen, wo sie heute stehen. Wir müssen kreativ werden und Wege finden, diese offenen Fragen zu beantworten, um unsere Kunden auf ihrem CBDC-Weg voranzubringen."

Nachdem Bitt die Einführung digitaler Währungen in 12 Ländern (einschließlich der bisher größten Einführung in einem demokratischen Land) in Zusammenarbeit mit mehreren Zentralbanken, Aufsichtsbehörden, Finanzinstituten und Privatkunden realisiert hat, freut sich das Unternehmen, sein neues Angebot, die Bitt Advisory Services, ankündigen zu können, damit in Zukunft noch mehr Kunden auf die einzigartige Erfahrung von Bitt bei umfassenden Lösungen und Strategien für digitale Währungen zugreifen können.

Bitt ist sich bewusst, dass digitales Zentralbankgeld (Central Bank Digital Currencies, CBDCs) und Stablecoins mehr als nur eine technische Innovation sind. Sie sind eine transformative Kraft, die das Potenzial hat, Volkswirtschaften umzukrempeln und finanzielle Ökosysteme neu zu definieren. Ihr Erfolg erfordert eine umfassende Zusammenarbeit zwischen Währungsbehörden, Regulierungsbehörden, Finanzinstituten, Händlern, Bürgern und Technologieexperten des Privatsektors. Die Währungsbehörden machen Fortschritte auf ihrem Weg zur Einführung von CBDCs und dabei benötigen sie den Input von Fachleuten, damit sie die aus ähnlichen Entwicklungen gewonnenen Erkenntnisse in ihre CBDC-Strategie einfließen lassen können. Das Expertenteam von Bitt hat diesen Bedarf erkannt und die Bitt Advisory Services ins Leben gerufen, um die Währungsbehörden bei allen erforderlichen Maßnahmen zu unterstützen.

Das Bitt-Team bietet nun eine Reihe professioneller Beratungsdienstleistungen an, um Zentralbanken dabei zu helfen, ihr Wissen, ihre Erfahrung und ihre Kapazitäten für ihre digitale Währungsstrategie in allen Phasen auszubauen, von der Idee bis zur Einführung. Zu diesen Dienstleistungen zählen unter anderem:

- Durchführbarkeitsstudie und Beurteilung des Finanzsystems

- Untersuchung und Definition von Anwendungsfällen

- Organisatorisches Änderungsmanagement

- Markteinführungsstrategie

- Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

- Rechtliche und regulatorische Bewertung

- Und mehr.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Zentralbanken, Finanzinstituten und Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt und darauf, das Wissen und die Erfahrung weiterzugeben, die wir in den letzten zehn Jahren gesammelt haben.

Wenn Sie mehr erfahren möchten, wenden Sie sich an info @ bitt.com.

www.bitt.com/advisory-services

