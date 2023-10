FPÖ-Hermann: „KPÖ-Jugend verharmlost radikalislamischen Terror – dunkelrote Führung soll KJÖ aus Parteiheim schmeißen!“

Graz (OTS) - Bereits in mehreren Medienberichten werden die aufs Schärfste zu verurteilenden Postings der KPÖ-Jugend zum Terrorangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel thematisiert. Einmal mehr bemüht sich KPÖ-Bürgermeisterin Kahr sich mittels einer schwammigen Stellungnahme von den eigenen dunkelroten Genossen in der KJÖ zu distanzieren. „Wenn es die Landes-KPÖ und Bürgermeisterin Kahr mit ihrer Distanzierung ernst meinen, dann sollen sie die Bundesorganisation der Kommunistischen Jugend doch aus den KPÖ-eigenen Räumlichkeiten in Graz werfen. Sitzen die Jungkommunisten aber weiter in einem Parteiheim der KPÖ in der weiß-grünen Landeshauptstadt, dann besteht keinerlei Distanz und jede Abgrenzung der KJÖ-Aktivitäten ist völlig unglaubwürdig. Alle Parlamentsparteien im Nationalrat haben den feigen und infamen Terror vor allem gegenüber Zivilisten verurteilt, nur die KPÖ-Jugend stellt sich auf die Seite der islamistischen Aggressoren. Einmal mehr lässt die dunkelrote Partei ihre Maske fallen und zeigt ihr wahres Gesicht“, so der steirische FPÖ-Landesparteisekretär Stefan Hermann.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Steiermark | Pressedienst

Conrad-von-Hötzendorf-Straße 58

8010 Graz

Tel.: 0316/7072-0 | Fax: 0316/7072-8

Email: pressedienst @ fpoe-stmk.at

Internet: http://www.fpoe-stmk.at