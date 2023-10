Neuer Geschäftsführer verstärkt das Management-Team bei Haas Fertigbau

DI (FH) Jürgen Moser ist neuer technischer Geschäftsführer

Großwilfersdorf (OTS) - Haas Fertigbau, ein führender Anbieter im Bereich des Fertigbaus, freut sich, die Aufnahme von DI (FH) Jürgen Moser in sein Management-Team als technischer Geschäftsführer bekannt zu geben. Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Bauindustrie wird Moser eine wichtige Rolle in der Weiter-entwicklung und Expansion des Unternehmens spielen. Jürgen Moser, der zuvor in leitenden Positionen bei renommierten Unternehmen in der Baubranche tätig war, bringt eine Fülle von Wissen und Fachkenntnissen mit sich und seine langjährige Erfahrung machen ihn zu einem idealen Kandidaten, um das Management-Team von Haas Fertigbau zu verstärken. „Ich bin sehr froh, dass Herr Moser unser Team verstärkt, denn das ermöglicht mir mich wieder vermehrt dem Vertrieb zu widmen“, so kaufmännischer Geschäftsführer Robert Frischer.

Die Wandfertigung von Haas Fertigbau, die seit einem Jahr im Einsatz ist, hat sich als äußerst erfolgreich und bewährt erwiesen. Haas Fertigbau reagiert entschlossen auf die gegenwärtige wirtschaftliche Herausforderung, bedingt durch die Rezession, die den Einfamilienhausbau stark stagnieren lässt. In den vergangenen Zeiten der Pandemie hat das Unternehmen beträchtlich an Personal im Einfamilienhausbau zugelegt, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden. Mit der gegenwärtigen Marktentwicklung müssen jedoch Anpassungen vorgenommen werden. In diesem Zusammenhang hat Haas Fertigbau beschlossen, seine Geschäftsbereiche im Hallen- und Objektbau auszuweiten. Dieser strategische Schritt ermöglicht es, das vorhandene Personal sinnvoll umzusetzen und die wertvollen Kompetenzen der Mitarbeiter in neuen Bereichen einzusetzen. Das Unternehmen ist auf der Suche nach qualifizierten Fachkräften, die sich im Hallen- und Objektbau engagieren möchten und die Chance nutzen wollen, ihre Fähigkeiten in diesen vielversprechenden Geschäftsbereichen einzubringen.

Haas Fertigbau bleibt bestrebt, seinen Kunden hochwertige Lösungen im Bauwesen anzubieten und sich den sich verändernden Marktbedingungen anzupassen. Dieser Schritt zur Diversifizierung stellt einen wichtigen Schritt in diese Richtung dar und bietet gleichzeitig eine Gelegenheit zur Umstrukturierung und Weiterentwicklung des Unternehmens. Die Aufnahme von Jürgen Moser als technischer Geschäftsführer unterstreicht das Engagement des Unternehmens, diesen Weg fortzusetzen und sein Portfolio an energieeffizienten und umweltfreundlichen Fertigbauten auszubauen.

