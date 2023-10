SP-Novak: Flächendeckender Compliance-Prozess der SPÖ Wien als erste Partei gestartet

SPÖ Wien erarbeitet ab sofort umfassende Compliance-Strategie in Zusammenarbeit mit einem renommierten externen Beratungsunternehmen

Wien (OTS/SPW) - Vergangene Woche sprachen sich die Gremien der SPÖ Wien einstimmig für eine flächendeckende Compliance-Offensive aus. Nun ist der Startschuss für diesen Prozess gefallen, informiert SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak, MA: „Als SPÖ Wien waren wir schon immer diejenigen, die mit einem positiven Blick in die Zukunft geschaut und gemeinsam angepackt haben. Das zeigt auch der nun gestartete Compliance-Prozess. Die Verträge mit einem renommierten externen Beratungsunternehmen wurden bereits unterzeichnet und damit das Fundament für alle weiteren Schritte geschaffen.“

Gemeinsam mit den beiden renommierten, unabhängigen Compliance-Expert*innen Andrea Pilecky und Roman Sartor erarbeitet die SPÖ Wien als bundesweit erste Partei ein verbindliches Compliance-Paket. „Neben der Erstellung eines detaillieren Compliance Handbuchs und der Implementierung eines/einer Compliance Beauftragten in der SPÖ Wien sowie im SPÖ Rathausklub geht es vor allem darum, den innerparteilichen Wertekanon als Kompass in jegliche Prozesse miteinzubeziehen“, unterstreicht Novak. Im Rahmen eines internen Kick-Offs startet in Kürze der Arbeitsprozess. „An erster Stelle steht für uns, so schnell wie möglich in die konkrete Umsetzung zu gehen. Denn Compliance-Richtlinien dürfen nicht nur auf dem Papier existieren, sondern müssen gelebt werden“, so die SPÖ Wien-Landesparteisekretärin abschließend. (Schluss) ap/cs

