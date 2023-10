www.antifaschismus.at präsentiert: Digitale Stolpersteine neue Form der Erinnerungskultur

Graz (OTS) - Unter der prominenten Internet-Adresse www.antifaschismus.at wird den Mitgliedern der Widerstandsgruppe „Antifaschistische Freiheitsbewegung (AFÖ) gedacht. Mit digitalen Stolpersteinen wird das Gedenken in eine zeitgemäße Form gehoben.



Physische Stolpersteine auf Gehsteigen sind schon jetzt ein wichtiges Zeichen der Erinnerung an die Opfer des brutalen nationalsozialistischen Regimes. Mit digitalen Stolpersteinen wird das Gedenken nun auch eine neue zeitgemäße Ebene gehoben und weltweit zugänglich gemacht. Hinter den digitalen Stolpersteinen befinden sich Kurzbiographien der einzelnen Widerstandskämpfer.

Die Antifaschistische Freiheitsbewegung Österreichs (AFÖ)

Die Antifaschistische Freiheitsbewegung Österreichs (AFÖ) war eine österreichische Widerstandsgruppe aus dem katholisch-konservativ-bürgerlichen Lager gegen das NS-Regime. Sie wurde 1941 gegründet und war besonders in der Steiermark und in Kärnten aktiv.

Unter der Führung des Priesters Anton Granig nahm sie mutig den Kampf gegen das nationalsozialistische Unrechtsregime auf und agierte über ideologische und nationale Grenzen hinweg.

Im Juli 1943 wurde die AFÖ von der Gestapo zerschlagen. 8 ihrer Mitglieder wurden zum Tode, viele zu langen Haftstrafen verurteilt.

Präsentation der neuen Gedenkseite

Die feierliche Eröffnung erfolgte am 6. Oktober im Grazer Landhaus unter der Patronanz der steirischen Landtagspräsidentin Manuela Khom und des steirischen Landesrats Werner Amon.

Khom hob in ihren Worten die Bedeutung der Erinnerung an die Taten von Widerstandskämpfern hervor und dass diese niemals in Vergessenheit geraten dürfen. Amon spannte den Bogen in die Gegenwart und ging darauf ein, dass Freiheit und Demokratie keine Selbstverständlichkeit seien und stete Wachsamkeit Pflicht ist.

Markus Kroiher, Initiator und Präsident des Betreibervereins Modern Society und Vorstandsmitglied des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstands (DÖW) betont:

Mit dieser Seite soll derjenigen gedacht werden, die nicht weggesehen haben, sondern sich aktiv gegen den Nationalsozialismus engagierten. Gerade in einer Zeit, in der die Zeitzeugenschaft endet, ist es wichtig, künftigen Generationen neue Formen der Erinnerungskultur anzubieten. Es freut mich, dass das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (DÖW) hier als Kooperationspartner gewonnen werden konnte.



