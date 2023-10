FPÖ – Nepp: Abschaffung der GIS-Landesabgabe darf nur erster Schritt sein

Jahrelanger Druck der Wiener FPÖ führt endlich zur Streichung dieser ORF-Landessteuer

Wien (OTS) - „Die heute angekündigte Abschaffung der GIS-Landesabgabe ist auf den jahrelangen Druck der Wiener FPÖ zurückzuführen. In allen Bundesländern, wo die FPÖ mitregiert, wurde die Streichung dieser Sinnlosabzocke bereits umgesetzt. Nun musste auch Wien nachziehen. Der Wegfall dieser ORF-Ländersteuer ist jedoch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, denn der Räuber Rathausplatz, SPÖ-Bürgermeister Ludwig, zockt die Wienerinnen und Wiener weiterhin bei den städtischen Gebühren, den Energiepreisen und den Mieten in den Gemeindebauten schamlos ab. Daher müssen umfassende Gebührensenkungen folgen, um die Wiener endlich zu entlasten“, so der Wiener FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp in einer Stellungnahme.

