Chorkonzert der Wiener Arbeitersänger*innen am 13.10. in der Kulturgarage Seestadt

Gemeinsamer Auftritt von sechs Chören am Freitag – eine besondere Gelegenheit!

Wien (OTS/RK) - Am kommenden Freitag, dem 13. Oktober, gastieren die Wiener Arbeitersängerinnen und -sänger um 18.30 Uhr in der Kulturgarage in der Seestadt-Aspern. Üblicherweise finden die Konzerte der Chöre in jeweils eigenem Rahmen statt. Diesmal treten sechs Chöre zusammen vor das Publikum und singen Lieder aus ihrem Repertoire. Unter der musikalischen Leitung von Martina Redl sind ebenfalls Lieder zu hören, die von den Chören Arbeitersängerbund Döbling, Arbeitersängerbund Favoriten, Chor des Pensionistenverbandes Alsergrund, Chorvereinigung Nordbahnbund, Vokalensemble Hietzsingers und Projektchor der Wiener Arbeitersänger gemeinsam vorgetragen werden.

Die Chöre der Wiener Arbeitersänger bieten ein umfangreiches Lieder-Programm. Das große Repertoire reicht vom Volkslied aus Österreich, über Werke großer Komponisten bis hin zum modernen Schlager. Auch Wiener Arbeiterlieder werden in diesem Programm ihren Platz finden. Tickets sind online, über die Hotline +43 676 3311 859 oder an der Abendkassa ab 17 Euro erhältlich.

Allgemeine Informationen

Konzert der Wiener Arbeitersänger

Freitag, 13. Oktober 2023, Beginn: 18:30 Uhr, Einlass ab 17:45 Uhr

Kulturgarage, Am-Oststrom-Park 18, 1220 Wien

Öffentliche Erreichbarkeit: U2 bis Endstelle Seestadt oder Bus 84A Station Ilse-Buck-Straße

Tickets online, über die Hotline +43 676 3311 859 oder an der Abendkassa verfügbar

