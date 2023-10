NDA Smart Academy - die neuartige österreichische Lernplattform für Online-Marketing wächst in rasantem Tempo (FOTO)

Wien (ots) - Online-Marketing ist auch heute noch für viele kleine und mittelständische Unternehmen ein Buch mit sieben Siegeln. Ing. Andreas Kraus, M.Sc., Gründer der Digitalagentur NDA GmbH, hat im Juni 2023 deshalb die Smart Academy ins Leben gerufen - eine E-Learning-Plattform, die sowohl Unternehmer als auch Marketing-Manager dabei unterstützen soll, Online-Marketing zu verstehen, um das erworbene Wissen in messbare Strategien umwandeln zu können. Seit der Gründung wächst die Smart Academy in rasantem Tempo und liefert somit den Beweis für den großen Bedarf an gut aufbereiteten Inhalten zum Thema Online-Marketing. Was es mit dem Angebot im Detail auf sich hat, erfahren Sie hier.

In einer schnelllebigen Zeit wie dieser wird es für Unternehmen immer unverzichtbarer, in Sachen Online-Marketing aktiv zu werden. Doch besonders kleine und mittelständische Unternehmen fühlen sich mit den damit einhergehenden Herausforderungen häufig überfordert: Selbst Unternehmen, die eine eigene Marketingabteilung unterhalten, sind kaum in der Lage, ihre Ideen in kreative Strategien zu übersetzen. Zu umfangreich sind die zu bedenkenden Aspekte und zu klein ist oftmals das nötige Know-how. "Es fehlt meist am nötigen Durchblick und einer passenden Strategie, um sich in Sachen Online-Marketing zielführend aufzustellen", berichtet Ing. Andreas Kraus, M.Sc., Geschäftsführer der NDA GmbH.

Die NDA GmbH gründete Andreas Kraus 2018 mit dem Ziel, Unternehmen als externe Marketingabteilung zur Verfügung zu stehen. Da es Unternehmen meist am grundlegenden Verständnis zum Thema Online-Marketing fehlt, hat er außerdem die NDA Smart Academy ins Leben gerufen. Im Juni 2023 ging die Smart Academy als erste Plattform dieser Art in Österreich an den Start. Mit mehr als 600 Videos stellt die Plattform umfangreiches Wissen zu jeglichen relevanten Online-Marketingthemen zur Verfügung und verfolgt so die Mission, Unternehmer und Marketing-Manager in den Kerndisziplinen des Alltags zu unterstützen. Trotz des erst jungen Bestehens der Plattform kann sie bereits beeindruckende Ergebnisse vorweisen. Zahlreiche Kooperationen und mittlerweile mehr als 150 zufriedene Teilnehmer bestätigen den Erfolg.

NDA Smart Academy: Umfangreiches Kursangebot zu allen wichtigen Bereichen des Online-Marketings

Mit insgesamt einem Jahr Vorbereitungszeit und sechsstelliger Investition in die Bereiche Software und Produktion der Inhalte überzeugt die NDA Smart Academy mit einem umfangreichen Kursangebot. Dabei ist die österreichische E-Learning-Plattform seit ihrem Beginn rasant gewachsen und bietet mittlerweile 18 veröffentlichte Kurse mit mehr als 600 Lernvideos und über 30 Stunden Material. "Uns war es wichtig, den Teilnehmern alles Nötige an die Hand zu geben und sie in Sachen Online-Marketing und Co. bestens auszurüsten", betont Ing. Andreas Kraus, M.Sc. "Die Kurse behandeln unter anderem Themen wie Google-Ads, öffentliche Profile, Social Selling und Social-Media-Management, bieten aber auch Informationen zu dem Verständnis von Agenturen, diversen Marketing-Strategien, Suchmaschinenoptimierung (SEO), Förderungen und vielem mehr." Das Angebot bietet den Teilnehmern damit vielfältige Möglichkeiten, sich ein umfangreiches Know-how anzueignen und danach konkret entscheiden zu können, ob eine Leistung gekauft werden muss oder in Eigenregie abgewickelt werden kann.

Doch nicht nur die Auswahl der Themen ist innovativ. Auch bei der Art der Wissensvermittlung geht die NDA Smart Academy neue Wege. Nach der Vermittlung aller relevanten Fakten zu ausgewähltem Fachthema lernen die User anhand anschaulicher Videos, wie sie das Gelernte in der Praxis umsetzen können und welche Besonderheiten sie dabei erwarten. Wer Fragen hat, wird ebenfalls nicht alleingelassen. Regelmäßige Live-Call-Formate bieten den idealen Rahmen, um das Erlernte zu vertiefen, nachzuhaken und mit weiteren Praxisbeispielen zu verknüpfen. Die Experten hinter der E-Learning-Plattform zeigen sich begeistert vom Community-Gefühl, das in den Live-Calls ersichtlich wird und freuen sich darüber, dass die Teilnehmer Fragen gemeinsam diskutieren. Von Strategiethemen über die Kampagnenplanung und Content Creation bis hin zur Kommunikationsplanung wird hier kein wichtiges Thema ausgelassen. Einen besonders hohen Stellenwert hat auch der Bereich Tracking und Analyse. "Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Teilnehmer lernen, wie sie den Erfolg ihrer Online-Marketing-Maßnahmen messen können", betont Ing. Andreas Kraus, M.Sc. Auf der Basis vergleichbarer Daten lassen sich Kampagnen ehrlich evaluieren und als Grundlage für die Entwicklung zukünftiger Strategien nutzen.

Partnerschaften mit wichtigen Unternehmen und Institutionen

Vom Angebot der E-Learning-Plattform profitieren Unternehmen und Institutionen jeder Größe und aus allen Branchen. Unter anderem Aconio Automation, Pacovis und Bumas Muzzle haben ihre Mitarbeiter zu Fortbildungszwecken bei der Smart Academy angemeldet. Zu den wichtigsten strategischen Partnern zählt die vidaflex - eine Initiative der größten Gewerkschaften in Österreich. Als Ansprechpartner für tausende Unternehmen stellt die vidaflex die Kurse der Smart Academy ihren Mitgliedern als Marketing-Service zur Verfügung. Mehrere Kurse und Zertifikate der Plattform werden in Kooperation mit der E-Learning-Group (ELG) angeboten. "Wir blicken dem Jahreswechsel mit Spannung entgegen: Nach Beendigung der Beta-Phase werden auf der Plattform zahlreiche weitere Kurse erscheinen, die zum Teil gemeinsam mit neuen strategischen Partnern entwickelt wurden", so Ing. Andreas Kraus, M.Sc. "Interessierte dürfen sich also auf neuen, spannenden und vor allem zielführenden Input freuen."

