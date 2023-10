Bezirksmuseum 15: Szenische Lesung „Auf Zeitreise…“

Wien (OTS/RK) - ) Die ehrenamtlich tätigen Bezirkshistoriker*innen des Bezirksmuseums Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) setzen das Projekt „TiM“ („Theater im Museum“) fort: In einer szenischen Lesung mit dem Titel „Vor der Mondfinsternis – Auf Zeitreise im 15. Bezirk“ erzählt „Professor Antonia Travellis“ am Freitag, 13. Oktober, über einen ereignisreichen Abstecher in das Mittelalter und die Rückkehr in die Gegenwart. Beginn: 17.30 Uhr. Der Eintritt ist gratis. Spenden des Publikums sind willkommen. Auskünfte und Anmeldungen: Telefon 0664/249 54 17.

Das unterhaltsame Drehbuch für diesen „Akustisch-virtuellen Ausflug in die Zeit vor der Ersten Wiener Türkenbelagerung“ hat die langjährige Museumsmitarbeiterin Waltraud Zuleger verfasst. An der vergnüglichen szenischen Lesung wirken Waltraud Zuleger, Karin Elise Sturm, Maurizio Giorgi, Birgit Dhibi sowie Brigitte Neichl mit. Von einer Reise-Begleiterin namens „Conny Scribius“ bis zum Ritter „Ulrich von Falkenstein“ reichen die Rollen.

Informationen über den regulären Museumsbetrieb (Öffnungszeit, bezirksgeschichtliche Sammlungen, aktuelle Sonder-Ausstellung, Projekte, u.a.) erhalten Interessierte bei der Leiterin, Brigitte Neichl, per E-Mail ein: bm1150@bezirksmuseum.at.

