Mehrsprachige Orientierung für den Bildungsweg: "Wohin mit 14?"

Stadt Wien und Arbeiterkammer Wien laden zur Info-Veranstaltung

Wien (OTS) - Wohin mit 14? In diesem Alter entscheiden sich Jugendliche in Österreich gemeinsam mit ihren Eltern, welchen weiteren Bildungs- oder Ausbildungsweg sie einschlagen. Insbesondere für neu zugewanderte Eltern sind das komplexe österreichische Schulsystem und die vielfältigen Möglichkeiten zur Berufsbildung eine Herausforderung. Viele kennen die unterschiedlichen Angebote und Bildungswege oft nicht aus eigener Erfahrung. Um ihnen bei der Entscheidungsfindung zu helfen, veranstalten die Stadt Wien und die AK Wien die mehrsprachigen Informationsveranstaltungen “Wohin mit 14?“.

„Es ist mir ein großes Anliegen, dass unsere Jugendlichen die bestmögliche Bildung erhalten, die ihren individuellen Bedürfnissen und Interessen gerecht wird. Durch die mehrsprachigen Angebote der Abteilung Integration und Diversität werden Eltern dabei unterstützt, ihre Kinder auf ihrem Bildungsweg gut zu begleiten. Die Veranstaltungsreihe 'Wohin mit 14?' bietet Eltern eine wertvolle Orientierungshilfe, um gemeinsam mit ihren Kindern den passenden Bildungs- oder Ausbildungsweg zu finden", sagt Christoph Wiederkehr, Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat der Stadt Wien.

Eltern prägen die schulische Laufbahn ihrer Kinder maßgeblich mit. Für neu zugewanderte Eltern, die mit dem österreichischen Schulsystem nicht vertraut sind, fördert und organisiert die Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien Informations- und Weiterbildungs-Angebote. Bei der Veranstaltungsreihe "Wohin mit 14?" stellen Bildungsexpert*innen in unterschiedlichen Sprachen u. a. berufsbildende höhere Schulen, Oberstufengymnasien oder Lehrausbildungen vor. Die Eltern bekommen Tipps zur Schulwahl und können sich über die erforderlichen Voraussetzungen für die unterschiedlichen Bildungswege informieren.

„Den Wiener Jugendlichen stehen viele Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung mit 14 offen. Um hier den Überblick zu bewahren, sind fundierte und unterstützende Informationen auch für Eltern nötig – am besten – in all den Sprachen, die sie und ihre Kinder sprechen! Je informierter Bildungsentscheidungen getroffen werden, desto eher werden Träume verwirklicht, desto häufiger werden Abbrüche verhindert“, so Ilkim Erdost, Bereichsleiterin Bildung der AK Wien.

Bessere Ausbildung – bessere Berufschancen

Der (Aus)bildungsabschluss hat in Österreich großen Einfluss auf die Erwerbskarriere. Studien belegen, dass Personen, die lediglich über einen Pflichtabschluss verfügen, viel öfter von Arbeitslosigkeit betroffen sind, als Personen, die einen darüberhinausgehenden Bildungsabschluss haben. Auch auf die Verdienstmöglichkeiten im Laufe einer Erwerbskarriere hat der erzielte Bildungsabschluss einen großen Einfluss – mit lediglich Pflichtschulabschluss sind die Verdienstmöglichkeiten deutlich schlechter.

Wohin mit 14?

Die Informationsveranstaltungen “Wohin mit 14?“ werden von der Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien in Kooperation mit der AK Wien an unterschiedlichen Wiener Schulstandorten organisiert. Sie richten sich an Eltern, deren Kinder die 3. oder 4. Klasse in der Sekundarstufe I besuchen. Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Vorträge werden in den Sprachen Arabisch, Bosnisch, Dari/Farsi, Deutsch, Kroatisch, Serbisch, Türkisch und Ukrainisch angeboten.

Eine weitere Anlaufstelle für Fragen zu Bildungs- und Ausbildungswege für Jugendliche ist die AK Bildungs- und Berufsinfomesse L14, die dieses Jahr vom 8. bis 11. November stattfindet.





Termine und Veranstaltungsorte “Wohin mit 14“?

Mittwoch, 11. Oktober 2023, 17 bis 19 Uhr

Ort: 10., Georg-Wilhelm-Pabst-Gasse 2a

Schule: MS Georg-Wilhelm-Pabst-Gasse

Sprachen: Arabisch, Deutsch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Türkisch

Dienstag, 17. Oktober 2023, 18 bis 20 Uhr

Ort: 15., Kauergasse 3-5

Schule: WMS Kauergasse

Sprachen: Arabisch, Deutsch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Türkisch

Donnerstag, 19. Oktober 2023, 18 bis 20 Uhr

Ort: 11., Medwedweg 18

Schule: GTMS Medwedweg

Sprachen: Arabisch, Dari/Farsi, Deutsch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Türkisch, Ukrainisch

Dienstag, 24. Oktober 2023, 18 bis 20 Uhr

Ort: 18., Schopenhauerstraße 79

Schule: MS Währing

Sprachen: Sprachen: Arabisch, Dari/Farsi, Deutsch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Ukrainisch

Pressebild zu dieser Aussendung ist abrufbar unter https://www.wien.gv.at/presse/bilder

Rückfragen & Kontakt:

Nina Oezelt

Mediensprecherin des Vizebürgermeisters Christoph Wiederkehr, MA

+43 1 4000 83221

nina.oezelt @ wien.gv.at



Julian Bruns

Arbeiterkammer Wien

+43 664 1525111

julian.bruns @ akwien.at



Michaela Königshofer

Stadt Wien – Integration und Diversität

+43 676 8118 81551

michaela.koenigshofer @ wien.gv.at