RTR Medien und Team des FERNSEHFONDS AUSTRIA nehmen Anteil am Tod des Filmemachers Kurt Mayer

Geschäftsführer Wolfgang Struber zum Ableben des bedeutenden, österreichischen Filmproduzenten

Wien (OTS) - Mit Betroffenheit und großer Anteilnahme reagiert Mag. Wolfgang Struber, Geschäftsführer des Fachbereichs Medien der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR Medien), auf die Nachricht vom Ableben des Regisseurs, Produzenten und Autors Kurt Mayer.



„Kurt Mayer gehört zu den großen Persönlichkeiten der österreichischen Filmbranche. In rund 40 Jahren Filmschaffen hat Kurt Mayer mit seinen zahlreichen und vielfach mit Preisen ausgezeichneten Dokumentationen und Kinofilmen sein Heimatland, seine Geburtsstadt Wien sowie herausragende Ereignisse dieses Landes und deren Protagonisten in Bildern greifbar gemacht und wunderbar erklärt“, sagt Wolfgang Struber.



„Wir behalten Kurt Mayer aber auch als einen engagierten Branchenvertreter in Erinnerung, ob als Vorsitzenden des Dachverbandes der österreichischen Filmschaffenden, Mitglied im Kuratorium des Filmfonds Wien oder als Gründungsmitglied der Akademie des Österreichischen Films“, so Struber. „Aber auch in der Geschichte der RTR Medien, hat Kurt Mayer einen festen Platz als Mitglied des ersten Fachbeirates unseres FERNSEHFONDS AUSTRIA in den Jahren 2004 bis 2007.“



Stellvertretend für die Mitarbeiter der RTR Medien und insbesondere des FERNSEHFONDS AUSTRIA, drückt Wolfgang Struber der Familie von Kurt Mayer, aber auch seinen Freunden, Kollegen und Mitarbeitern sein tief empfundenes Mitgefühl aus.

