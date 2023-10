Frauen und Männer, Gen Z und Millenials: Alle lieben Online-Shopping

Studie belegt: Jeder kauft gerne online ein, unabhängig von Geschlecht und Alter. Der E-Commerce in Österreich boomt.

Wien (OTS) - Die Österreicher:innen kaufen gerne ein, und das besonders online: Der neue E-Commerce Report 2022 der Nexi Group – einer der führenden europäischen Zahlungsdienstleister und Paytech-Anbieter – belegt: Das Kaufpotenzial lag im österreichischen E-Commerce-Markt im Jahr 2022 bei rund 30 Milliarden Euro. Dabei kaufen Frauen genauso gerne online ein wie Männer. Befragte beider Geschlechter gaben mit einer Zustimmung von 93 % an, in den letzten 28 Tagen online eingekauft zu haben. „ Männer und Frauen kaufen gerne online ein. Das trifft auch auf Österreicher:innen unterschiedlicher Altersklassen zu. Insgesamt ist das Kaufpotenzial auf 30 Milliarden Euro gestiegen – eine Riesenchance für den österreichischen Handel “, sagt Damir Leko, Country General Manager von Nexi in Österreich. Dabei stehen physische Güter wie Kleidung oder Lebensmittel mit rund 45 % der Gesamtausgaben an erster Stelle, gefolgt von Reisebuchungen mit etwa 40 % und schließlich Dienstleistungen wie Versicherungen oder Streaming-Dienste mit 15 %. Mit einem Zuwachs von knapp 120 % verzeichnen Reisebuchungen den größten Umsatzaufschwung.

Ob Millenials oder Gen Z: Jede Generation shoppt online

Egal, was gekauft wird – das Online-Shopping ist längst bei allen Generationen angekommen. Millennials und Generation Z nutzen E-Commerce-Angebote genauso wie Babyboomer und Generation X. 94 % der 18-bis 29-Jährigen und 30- bis 49-Jährigen gaben an, in den letzten 28 Tagen online eingekauft zu haben, gefolgt von 90 % der 50- bis 64-Jährigen. Von den 65- bis 79-Jährigen geben 93 % an, online eingekauft zu haben. „ Online-Shopping ist offensichtlich bei allen Österreicher:innen beliebt. Jegliche Stereotype, nur Frauen oder junge Menschen würden E-Commerce-Angebote nutzen, stimmen gar nicht “, so Leko. „ Diese Erkenntnisse sind enorm wertvoll für österreichische Händler: Für jede Altersgruppe und jedes Geschlecht können attraktive Online-Angebote geschaffen werden, die in weiterer Folge zu mehr Umsatz führen .“

Innovative Zahlungslösungen stärken den wachsenden Online-Handel

Innovative Bezahllösungen spielen beim Abschluss eines Online-Einkaufs eine zentrale Rolle. Wenn die richtige Zahlungsmethode nicht verfügbar ist oder die Bezahlung zu kompliziert erscheint, brechen die meisten Kund:innen ihren Einkauf ab. „ Gute Online-Angebote müssen mit den richtigen, passenden Bezahllösungen kombiniert werden “, empfiehlt Leko. „ Wie bezahlt werden kann, bestimmt sehr oft, wo eingekauft wird .“ Nexi stellt hier zahlreiche maßgeschneiderte Lösungen bereit, die lokale Anbieter im Online-Shop schnell implementieren können. „ Nexi bietet Händler:innen eine breite Palette innovativer Bezahllösungen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Das stärkt den Handel “, schließt Leko ab.

Über Nexi in Österreich

Die Nexi Group ist ein führender Zahlungsdienstleister und PayTech-Anbieter in Europa und in mehr als 25 Ländern aktiv. Mit über 2 Millionen Unternehmen im stationären Handel, im E-Commerce und im Omnichannel-Handel in Europa steht die Nexi Group für intuitive, vollständig digitalisierte Prozesse und ein positives Einkaufserlebnis. Bis zum Check-out bietet Nexi smarte und einfache Bezahllösungen für große Marktplatzanbieter und lokale Händler des Mittelstands an. Nexi in Österreich basiert auf dem etablierten und erfahrenen Zahlungsdienstleister Concardis Austria und entwickelt smarte Lösungen entsprechend der Konsumgewohnheiten der Menschen in Österreich: Digitale Bezahlprozesse sollen intuitiv funktionieren, um Mehrwert zu schaffen. Mit maßgeschneiderten und praktischen Payment-Lösungen stärkt Nexi den österreichischen Handel und die Wirtschaft. Lokale Händler können ihr Umsatzpotenzial im Vor-Ort-Geschäft und im E-Commerce steigern und generell vom sich ändernden Konsumverhalten profitieren. Nexi in Österreich verbessert als Partner der Banken und Finanzinstitute das Bezahlen durch smarte Lösungen. Das steigert den Umsatz und verbessert die Geschäftsabläufe. Die börsennotierte Nexi Group hat ihren Hauptsitz in Mailand, Italien. Europaweit arbeiten mehr als 10.000 Mitarbeiter:innen daran, die komplexen und länderspezifischen Zahlungsprozesse zu vereinfachen – für einen modernen, sicheren und reibungslosen digitalen Zahlungsverkehr in Europa. Weitere Informationen: www.nexi.at

