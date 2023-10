BOKU Wien weist nach: Unruheverhalten bei Vollspalten Rindern

Die bisher unveröffentlichten Studien der Uni für Bodenkultur zeigen im Mittel 50 Verhaltenswechsel alle 10 Minuten, oft sogar alle 6 Sekunden, was auf große Unruhe hinweist

Die Rinder leiden nachweislich physisch unter dieser Haltung, aber leiden sie auch psychisch? Jetzt wissen wir: ja. Es ist belegbar, dass die Rinder auf Vollspaltenboden ständig unruhig und verzweifelt sind. Ein weiteres, gutes und sachliches Argument, dass diese Haltungsform enden muss! DDr. Martin Balluch, VGT-Obmann

Wien (OTS) - Fühlen sich Mastrinder auf einem eintreulosen Beton-Vollspaltenboden in extrem engem Platzangebot wohl? Nur völlig uneinfühlsame Menschen würden das bejahen. Schon schwieriger ist es, das wissenschaftlich objektiv zu bestätigen. Einerseits sprechen die vielen Verletzungen bei dieser Haltungsform natürlich dafür, doch die psychische Belastung lässt sich jetzt auch durch eine neue Methode belegen. Student:innen der BOKU haben untersucht, wie oft sich das Verhalten bei den Mastrindern in dieser Haltungsform ändert, wie oft also von Aufreiten zu Niederlegen, Aufstehen, Essen, Gehen, Lecken usw. gewechselt wird. Und die Ergebnisse, die noch nicht veröffentlicht wurden, lassen aufhorchen. Im Fall der Haltung auf Beton-Vollspaltenboden waren das im Durchschnitt 50 Verhaltenswechsel pro 10 Minuten, mit Spitzen bis zu 100 in 10 Minuten, was einen Verhaltenswechsel alle 6 Sekunden bedeutet. Im Vergleich dazu waren die Verhaltenswechsel bei Rindern auf der Weide nur deutlich weniger als halb so oft, mit um die 15-20 Verhaltenswechsel in 10 Minuten. Wenn ein Tier ständig sein Verhalten ändert, ist das ein Hinweis darauf, dass es sich nicht wohl fühlt und keine innere Ruhe findet. Jetzt liegt also ein weiterer wissenschaftlicher Beleg für die Belastung der Rinderseele durch die enge Haltung auf Vollspaltenboden vor.

VGT-Obmann DDr. Martin Balluch dazu: "Wer sich die armen Stiere auf Vollspaltenboden in den engen Buchten ohne Stroheinstreu ansieht, wird mit ihnen mitfühlen. Doch für eine politische Entscheidung zur gesetzlichen Änderung der Mindeststandards sind wissenschaftliche Fakten notwendig. Die Rinder leiden nachweislich physisch unter dieser Haltung, aber leiden sie auch psychisch? Jetzt wissen wir: ja. Es ist belegbar, dass die Rinder auf Vollspaltenboden ständig unruhig und verzweifelt sind. Ein weiteres, gutes und sachliches Argument, dass diese Haltungsform enden muss!"

