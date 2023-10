Bald ist es soweit! Am 18. November um 11 Uhr eröffnet der Wintermarkt am Riesenradplatz - Prater

„Der Prater rockt!“ – so lautet das Motto des Wintermarkts am Riesenradplatz. Die Vorfreude ist groß, denn dieses Jahr wird der Wintermarkt um ausgewählte Einkaufserlebnisse erweitert.

Wien/Niederösterreich/Burgenland (OTS) - Endlich ist sie wieder da, die schönste Zeit des Jahres und mit ihr der Wintermarkt am Riesenradplatz.



An 51 Tagen des Jahres – vom 18. November 2023 bis 7. Jänner 2024 – können sich Klein wie Groß auf jede Menge Unterhaltungsprogramm und Live-Konzerte freuen. Seien Sie dabei, wenn die Winterzeit mit kulinarischen Schmankerln, atemberaubenden Prater-Attraktionen und einzigartiger Live-Musik von Pop über Gospel bis hin zu Soul so richtig stimmungsvoll eingeläutet wird. Nicht verpassen: Die offizielle Eröffnung findet am 18. November um 19 Uhr statt.



Wow, schau! Der Wintermarkt am Riesenradplatz wächst.

Der Wintermarkt weitet seine Fläche heuer erstmalig in Richtung Pratermuseumsplatz aus. Besucher:innen haben die Möglichkeit ausgesuchte Geschenke oder Mitbringsel zu kaufen, die garantiert für strahlende Gesichter unter dem Weihnachtsbaum sorgen werden. Doch dem nicht genug! Auch für Erlebnishungrige hat der Wintermarkt am Riesenradplatz Abenteuer pur zu bieten. Einsteigen, abheben oder aufsteigen heißt es mit den Prater-Attraktionen rund um den Wintermarkt. Eine Fahrt mit dem Kettenkarussell, dem Autodrom oder dem Wiener Riesenrad sowie anderen - je nach Witterung - geöffneten Fahrgeschäften oder Sehenswürdigkeiten machen die stimmungsvollen Momente noch bunter.



Öffnungszeiten:



Täglich von 18. November 2023 bis 7. Jänner 2024



Montag - Freitag 12.00 - 22.00 Uhr

Samstag, Sonntag & Feiertag 11.00 - 22.00 Uhr

24.12.2023 11.00 - 17.00 Uhr

31.12.2023 11.00 - 02.00 Uhr



Wo: Riesenradplatz, 1020 Wien



Weitere Informationen und Details finden Sie unter: https://www.wintermarkt.at/

