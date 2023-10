AVISO: Gedenkveranstaltung #standwithisrael am 11.10.2023

Wien (OTS) - “Um der Ermordeten zu gedenken, für die rasche und vollständige Genesung der Verletzten und die sichere Rückkehr der Verschleppten zu beten, lädt die Israelitische Kultusgemeinde zu einer Gedenkveranstaltung morgen Abend”, sagt IKG-Präsident Oskar Deutsch



Datum: Mittwoch, 11.10.2023

Uhrzeit: 18:30 Uhr

Ort: Ballhausplatz, 1010 Wien



Laufend aktualisierte Informationen auf www.ikg-wien.at/111023



Organisationen und Personen, die auf die Gedenkveranstaltung hinweisen möchten, können Materialien unter folgendem Link heruntergeladen werden: https://we.tl/t-L5JOtaqMZT



IKG-Präsident Oskar Deutsch: “Es gibt keine Rechtfertigung für Terrorismus. Hunderte Zivilisten wurden in ihren Wohnungen überfallen. Viele verschleppt, noch mehr kaltblütig ermordet. Leichen wurden und werden geschändet. Die Barbarei dieser Islamisten ist grenzenlos. Gemeinsam mit vielen Partnern aus allen Teilen der österreichischen Gesellschaft wollen wir am 11. Oktober um 18:30 Uhr der Toten gedenken, für die Genesung der Verletzten und die sichere Rückkehr der Geiseln beten. Alle in unserem Land, die den Wert des Lebens über jenen des Todes stellen, sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Senden wir ein starkes Zeichen des Lebens und der Hoffnung in die Welt.”



Rückfragen & Kontakt:

Israelitische Kultusgemeinde

Ben Dagan BA MA

066488851566

b.dagan @ ikg-wien.at

www.ikg-wien.at