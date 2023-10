Dank österreichischem Know-How: Nachhaltiger Tourismus in Marokko

Für den Grazer Verein Weltweitwandern Wirkt! gibt es Grund zum Feiern: Ein innovatives Ausbildungsprojekt für nachhaltigen Tourismus in Marokko wurde erfolgreich umgesetzt!

Graz (OTS) - Zur Projektpräsentation in Dornbirn und Graz kommt die Projektpartnerin und Schulgründerin des marokkanischen Bildungszentrums campus vivant’e, Stefanie Itto Tapal-Mouzoun, nach Österreich. Die Finanzierung des Projekts ermöglicht die Vorarlberger Landesregierung.

Das Ausbildungsprojekt „Nachhaltiger Tourismus in lokalen Händen“ hat sich zum Ziel gesetzt, lokale Kompetenzen im Tourismus im abgelegenen Ait Bouguemez-Tal im Hohen Atlas von Marokko aufzubauen und zu stärken.

Seit Anfang 2023 konnten sich bereits über 50 Teilnehmer*innen aus dem marokkanischen Hochtal essentielle Kompetenzen im Tourismus aneignen und diese weiter ausbauen. Am Campus selbst entstand mit dem café vivante außerdem ein neuer Lern- und Begegnungsort für Einheimische und Tourist*innen.

Martina Handler, Geschäftsführerin von Weltweitwandern Wirkt!, koordiniert das Projekt: „Es ist unglaublich, was hier in so kurzer Zeit entstanden ist. Dass die Ausbildungsangebote sich so großer Beliebtheit erfreuen, spricht für die Professionalität der Arbeit unserer marokkanischen Partner“ , lobt sie die Zusammenarbeit.

Stefanie Itto Tapal-Mouzoun ist die Projektverantwortliche für den marokkanischen Projektpartner, die „Association vivante“. Sie erzählt: "Ich bin so stolz auf unser Team, aber auch auf alle Menschen aus unserer abgelegenen Region, die an den Ausbildungen teilnehmen und dabei oft an ihre persönlichen Grenzen gehen. Wir alle haben uns auf etwas Neues eingelassen, miteinander und voneinander gelernt. Ohne die Expertise aus Österreich hätten wir das nicht geschafft!"

Unterstützt wird das Projektteam vom Vorarlberger Hochschulprofessor Christian Baumgartner und seinen Studierenden. Das Projekt wird aus Mitteln des Landes Vorarlberg gefördert.

Nach einer Projektdauer von zwei Jahren ist es nun Zeit für den österreichischen Verein, Bilanz zu ziehen und das Projekt öffentlich vorzustellen: Weltweitwandern Wirkt! lädt dazu ein, bei marokkanischen Spezialitäten und steirischem Wein hinter die Kulissen des Entwicklungsprojekts zu blicken: Dornbirn: Mittwoch, 18. Okt. 2023, 18:00 Uhr

(Haus der Begegnung, Rosenstr. 8a, 6850 Dornbirn), Graz: Freitag, 20. Okt. 2023, 18:00 Uhr (Weltweitwandern GmbH, Gaswerkstraße 99, 8020 Graz) oder LIVE-ONLINE via Zoom

Interview-Termine mit Frau Tapal-Mouzoun aus Marokko sind nach Absprache ab Montag, 16.10.2023, in Vorarlberg und am Freitag, 20.10.2023 in Graz möglich.



Rückfragen & Kontakt:

Weltweitwandern Wirkt!

Mag.a Martina Handler, MA

Gaswerkstraße 99, 8020 Graz, Österreich

Tel.: +43 677 63284056, martina.handler @ weltweitwandernwirkt.org

www.weltweitwandernwirkt.org