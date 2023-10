Chronische Schmerzen: Wenn der Schmerz zum Dauerzustand wird

Wien (OTS) - Qualvoller Begleiter vieler Erkrankungen ist der Schmerz. Noch immer leidet jede/r Fünfte in Österreich ständig unter starken Schmerzen, welche die Lebens- und Arbeitsqualität massiv beeinflussen. In einem Vortrag für die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze beleuchtet die Expertin Dr. Waltraud Stromer am 19. Oktober 2023 in Wien das sehr komplexe Thema „Schmerz“.

Schmerzen, die über eine erwartete normale Heilungszeit hinaus weiter bestehen bzw. länger als drei Monate andauern oder immer wiederkehren, gelten als chronisch. Sie sind mit einem hohen Leidensdruck verbunden. Gleichzeitig klagen Betroffene in Wien über eine schlechte Versorgungssituation, lange Wartezeiten und über eine Überlastung der Schmerzambulanzen. [1]

Akute Schmerzen haben eine wichtige Warnfunktion und auch Schmerzen nach Verletzungen sorgen für Schonung und eine ungestörte Heilung. Chronischen Schmerzen hingegen kommt keine Aufgabe mehr zu, im Gegenteil, sie können sich zu einem eigenständigen Krankheitsbild entwickeln. Denn häufig werden chronische Schmerzen erst allmählich stärker, breiten sich im Körper aus und können auch in ganz anderen Körperregionen als die eigentliche Verletzung oder Erkrankung auftreten. Dann ist die ursprüngliche Ursache oft gar nicht mehr erkennbar – die Schmerzen haben sich verselbständigt und werden zum ständigen Begleiter.

Gemeinsam mit Dr. Waltraud Stromer, Oberärztin an der Abteilung für Anästhesie & allgemeine Intensivmedizin am Landesklinikum Waldviertel Horn, beleuchtet die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze in einem Vortrag am 19. Oktober 2023 das komplexe Thema „Schmerz“.

Wie entsteht chronischer Schmerz? Welche Rolle spielt die Psyche? Was kann jeder selbst tun und welche Therapieoptionen stehen zur Verfügung? Diese sowie weitere Fragen wird die Schmerzspezialistin Waltraud Stromer in ihrem Vortrag beantworten. Dabei wird sie auch auf neue, innovative Therapieoptionen wie Digitale Gesundheitsanwendungen (DIGA), also „Apps auf Rezept“, eingehen.

Vortrag „CHRONISCHE SCHMERZEN“

mit DR. WALTRAUD STROMER, Oberärztin an der Abteilung für Anästhesie & allgemeine Intensivmedizin am Landesklinikum Waldviertel Horn sowie Past-Präsidentin der Österreichischen Schmerzgesellschaft,

am Donnerstag, den 19. Oktober 2023, um 18:30 Uhr

bei der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Kärntner Straße 26/Eingang Marco-d‘Aviano-Gasse 1, 1010 Wien

Der Eintritt ist frei – um Anmeldung wird gebeten: Telefonisch unter (01) 996 80 92, per E-Mail an: gesellschaft@oeggk.at oder direkt über die Website: https://www.oeggk.at/veranstaltungen

Über die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK) blickt auf eine 130-jährige Geschichte zurück und widmet sich seit ihrer Gründung im Jahr 1893 dem Thema Gesundheit. Lange Zeit vor allem als Trägerin der Privatklinik Goldenes Kreuz bekannt, konzentriert sich die Gesellschaft heute als gemeinnütziger Verein auf Gesundheitsförderung und -prophylaxe. Unter dem Leitgedanken „Wir begleiten Sie durchs Leben – durch alle Lebensphasen und in allen Lebensbereichen.“ bietet die ÖGGK Gesundheitsangebote etwa im Bereich Ernährung oder Bewegung, Begünstigungen im medizinischen Bereich, Vorträge sowie Veranstaltungen im Kunst- und Kultursektor. www.oeggk.at

