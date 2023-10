Casinos Austria und Österreichische Lotterien erfolgreich rezertifiziert

Die Audits wurden für die Bereiche Compliance, Corporate Social Responsibility und Responsible Gaming jeweils von externen Auditoren durchgeführt und erfolgreich bestanden.

Wien (OTS) - Die Casino Austria und Österreichische Lotterien Gruppe unterzieht sich regelmäßig, insbesondere in den Bereichen Sicherheit (Datenschutz sowie Informationssicherheit), Corporate Social Responsibility (CSR), Compliance, Responsible Gaming und Qualitätsmanagement, umfangreichen Zertifizierungsaudits.

Dieses Jahr fand vom 4. Juli bis zum 22. September 2023 ein vollständiges Rezertifizierungsaudit durch Austrian Standards für die Bereiche Compliance (geprüft nach ISO 37301/37001), CSR (geprüft nach ONR 192500) und Responsible Gaming (geprüft nach dem Responsible Gaming Standard der European Casino Association) statt. Die Auditoren hatten in diesem Zusammenhang über die Sommermonate die Casinos Graz, Kitzbühel, Linz und Velden sowie die WINWINs Hallein und Steyr besucht und auditiert. Zusätzlich wurden die Audits drei weitere Tage in der Unternehmenszentrale mit Interviews der Mitarbeiter:innen und des Generaldirektors Erwin van Lambaart fortgesetzt. Diese Interviews sind ein wichtiger Bestandteil der regelmäßig stattfindenden Rezertifizierungs- und Überwachungsaudits.

Ebenfalls im September fand ein Überwachungsaudit entsprechend dem European Lotteries Certification Framework zur Überprüfung der Konformität der Responsible Gaming Aktivitäten der Österreichischen Lotterien statt und wurde erfolgreich abgeschlossen.

Im Rahmen dieser Audits haben Casinos Austria und die Österreichischen Lotterien abermals bewiesen, dass sie im internationalen Vergleich höchste Standards implementiert haben.

Dazu Erwin van Lambaart, Generaldirektor der Casinos Austria und Österreichische Lotterien Gruppe: „Korrekte Spielabwicklung, ein gelebtes Anti-Geldwäsche-Management, hohe Datenschutzcompliance sowie höchste Sicherheitsstandards für alle Spielteilnehmer:innen. Diese Voraussetzungen sind für uns als konzessionierte Glücksspielunternehmen unabdingbar. Darum spielt Compliance in der Geschäftstätigkeit der Casinos Austria und Österreichische Lotterien Unternehmensgruppe eine zentrale Rolle. Der Code of Conduct ist das Fundament für unser Handeln. Unsere Mitarbeiter:innen stehen zu 100 Prozent zu unserem Leitgedanken von ‚Playsponsible – Gemeinsam Verantwortung‘ leben. Eine Leistung, die sich in den von uns regelmäßig erfolgreich absolvierten Audits und Zertifizierungen widerspiegelt und für die ich mich an dieser Stelle auch herzlich bedanken möchte.“

Casinos Austria hat seit 2011 ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001:2015) im Einsatz und ist gemeinsam mit den Österreichischen Lotterien und der Tochtergesellschaft Casinos Austria Sicherheitstechnik GmbH seit 2010 nach Good Priv@cy für die Prüfung des Datenschutz-Managementsystems zertifiziert. Die Österreichischen Lotterien haben darüber hinaus ein Informationssicherheits-Managementsystem implementiert, das nach ISO 27001:2013 sowie WLA-SCS:2020 zertifiziert ist.

