Mit allen Sinnen und Kati Bellowitsch in Bewegung

LR Schleritzko: Voller Erfolg für das neue „Tut gut!“-Wanderformat mit 30 niederösterreichischen Familien

St. Pölten (OTS) - Im Zuge des Jubiläumsschwerpunkts „30 Jahre ‚Tut gut!‘“ setzte die Gesundheitsvorsorge des Landes Niederösterreich einmal mehr auf das Thema Bewegung. Insgesamt 30 Familien wurden bei einem Gewinnspiel aus mehr als 3.000 Teilnehmenden ausgewählt und wanderten gemeinsam mit Landesrat Ludwig Schleritzko, der „Tut gut!“-Markenbotschafterin Kati Bellowitsch, dem Felser Bürgermeister Christian Bauer und „Tut gut!“-Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl auf dem „Tut gut!“-Wanderweg in Fels am Wagram. Dabei wurden aber nicht nur Aktivität und Wanderlust gesteigert, sondern auch die fünf Sinne in Form von Mitmach-Aufgaben angesprochen. Angeleitet vom Zirkuskünstler Daniel „Morelli“ mussten die Familien ein Schaubild aus Naturmaterialien legen, Duftschätze erkennen und nach dem „Spiegelgehen“ auch durch die abschließende Körper-Waschstraße, um damit den Stempelpass zu füllen und sich ein Familienpackage von „Tut gut!“ und eine Picknick-Jause zu sichern.

„Bewegung ist Leben, Bewegung macht Spaß! Es war ein gelungener Wander-Nachmittag mit 30 niederösterreichischen Familien und viel Action für die Kinder“, zeigte sich „Tut gut!“-Markenbotschafterin Kati Bellowitsch begeistert.

Nähere Informationen bei „Tut gut!“ unter 0676/8587034200, Mag. Thomas Klemm, und E-Mail thomas.klemm @ noetutgut.at sowie www.noetutgut.at.

