Avviso - Freitag, 13:30 Uhr: PK zur Game City 2023 mit Vizebürgermeister Wiederkehr und anschließende Eröffnung

Programmpräsentation und exklusives Pre-Opening für Journalist*innen

Wien (OTS) - Am Freitag, den 13. Oktober um 13:30 Uhr lädt Vizebürgermeister und Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr zu einem Game-City-Pressegespräch und einem exklusiven Pre-Opening für Journalist*innen die Gaming-Highlights vorab zu testen. Im Rahmen des Pressegesprächs bieten Ihnen auch Dolores Bakos (Vorstandsvorsitzende WIENXTRA), Natalie Denk (Leiterin Zentrum für Angewandte Spieleforschung an der Universität für Weiterbildung Krems), Manuel Haselberger (Pressesprecher ESVÖ) und Tarek Sharif (Geschäftsführer MICE & Men) einen Überblick über die Veranstaltung inklusive Ausstellungs- und Programmhöhepunkte, die tausende Gaming-Begeisterte auf der GAME CITY 2023 in ihren Bann ziehen werden.

Zeit: Freitag, 13. Oktober 2023, 13.30 Uhr; anschließend freier Durchgang durch die Game City ab 14 Uhr und feierliche Eröffnung am Rathausplatz ab 15 Uhr

Ort: Nordbuffet, 1. Stock, Rathaus Wien; Eingang über den Raushausplatz

Presse-Fotos sind im Anschluss an den Termin unter http://www.wien.gv.at/presse/bilder abrufbar.

