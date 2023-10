Einladung: BRZ-Pressetermin "Escape Room Truck" zu Cybersecurity

Mittwoch, 18. Oktober, 10:00 Uhr, BRZ, Hintere Zollamtsstraße 4, 1030 Wien (Outdoor)

Wien (OTS) - Von 16.-20. Oktober 2023 ist der Escape Room Truck der deutschen Firma Hidden Awareness exklusiv in Österreich vor dem BRZ-Gebäude stationiert. Bei der Methode des „Serious Gamings“ werden Schulungsinhalte zu Cybersecurity und Informationssicherheit lebensnah simuliert und reflektiert.



Wir laden Sie ein, den Cybersecurity Escape Room Truck vor Ort kennenzulernen.



Termin: 18.10.2023

Uhrzeit: 10-11 Uhr

Ort: Hintere Zollamtsstraße 4, 1030 Wien (Outdoor)



Anmeldung

Wir bitten um Anmeldung bis 13.10. per E-Mail an kommunikation@brz.gv.at.



Über den Escape Room Truck

Ein Escape Room ist ein Spiel, in dem es darum geht, als Gruppe eine Reihe von Rätseln in einer bestimmten Zeit zu lösen. Bei "The Honeypot" handelt es sich um ein mobiles Escape Room-Spiel der Firma Hidden Awareness für bis zu sechs Teilnehmer:innen. Es gilt, mit Wissen und Hausverstand eine Zahl von Rätseln und Aufgaben zum Thema Cybersecurity zu lösen. Die Analyse des Spielverlaufs mit den Teilnehmer:innen im Anschluss hilft, Wissenslücken zu erkennen und Verhaltensweisen zu reflektieren. Der Escape Room ist Teil eines vielfältigen Aus- und Weiterbildungsangebots für BRZ-Mitarbeiter:innen zu aktuellen IT-Technologien und -themen.



AVISO - Pressetermin "Escape Room Truck" zu Cybersecurity

Ihre Gesprächspartner sind Geschäftsführerin Christine Sumper-Billinger und Chief Information Security Officer Stefan Poschinger.



Zwischen 10 und 11 Uhr ist eine Teilnahme am Escape Room- Spiel möglich. Bitte um Verständnis, dass Foto/Filmaufnahmen nur im Außenbereich gestattet sind.

Datum: 18.10.2023, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Bundesrechenzentrum (BRZ), Outdoor vor dem Gebäude

Hintere Zollamtsstraße 4, 1030 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Bundesrechenzentrum GmbH

Mag. Julian Unger, MA

+43 664 88327678

julian.unger @ brz.gv.at

www.brz.gv.at