raicoon sichert €4 Millionen Seed-Finanzierung, um eine Welt zu gestalten, die sich selbst durch erneuerbare Energien versorgt

Wien (ots/PRNewswire) - raicoon, ein Klima-Tech-Unternehmen und weltweit führend in der autonomen Betriebsführung von Solaranlagen, gibt stolz eine Seed-Finanzierung von €4 Millionen bekannt, um neue Märkte zu erschließen, das Produktangebot zu erweitern und das Team auszubauen.

Namhafte Klima-, Tech- und Impact-Fonds PUSH VC, Voltares und ein privates Family Office haben zu dieser strategischen Finanzierungsrunde beigetragen. Diese finanzielle Unterstützung bestätigt nicht nur das Vertrauen der Branche in raicoons Vision, sondern ebnet auch den Weg für eine spannende Innovations- und globale Expansionsphase.

Über raicoon

Das autonome Betriebszentrum von raicoon (AOC) revolutioniert den Solar-PV-Betrieb mit bahnbrechender KI-Technologie. Die cloudbasierte B2B SaaS-Plattform steigert die Energieerträge um etwa 6% und reduziert die Betriebskosten (OPEX) um 30-50%, so dass Solaranlagen effizienter und profitabler arbeiten können.

raicoons branchenweit einzigartige 100%ige Fehlererkennungsgarantie und das Versprechen, dass es keine Fehlalarme gibt, wird vom globalen Versicherungskonzern Munich Re unterstützt.

Die Finanzierung wird wie folgt eingesetzt:

Software-Upgrades: Weiterentwicklung der KI- und ML-Funktionen, die raicoon AOC ausmachen.

Self-Service SaaS: Ein neues Self-Service-Portal, das den Zugang zum autonomen Energiemanagement demokratisiert.

Globale Präsenz: Vertiefung der Präsenz in den USA und APAC, unterstützt durch lokale Tochtergesellschaften.

Erweiterung des Teams: Verbesserung des Kundensupports, Aufbau einer globalen Verkaufsorganisation, Ausbau der Softwareentwicklung.

Ralf Tschanun, CEO und Gründer von raicoon, sagte:

"Diese Seed-Finanzierung ist ein bedeutender Meilenstein sowohl für raicoon als auch für den gesamten erneuerbaren Energiesektor. Wir überwinden manuelle Unzulänglichkeiten und gestalten das gesamte Betriebsmodell mit der Kraft der Autonomie neu."

Laurenz Simbruner, Gründungspartner von PUSH VC, sagte:

"Der Pioniergeist und die Technologie von raicoon stehen im Einklang mit dem Ethos von PUSH VC. Wir sind überzeugt, dass ihr KI-gestützter Ansatz die erneuerbaren Energien neu definieren wird. Wir freuen uns, Teil dieser transformativen Reise zu sein."

Cornelius Patt, CEO und Gründer von Voltares, sagte:

"Bei Voltares setzen wir uns leidenschaftlich für Initiativen ein, die einen echten Einfluss auf unseren Planeten haben. raicoons Schwerpunkt, wertvolle erneuerbare Energie vor der Verschwendung zu bewahren, ist ein Anliegen, das uns sehr am Herzen liegt."

Entdecken Sie das revolutionäre Potenzial von raicoon AOC für Ihre Solaranlagen und vereinbaren Sie eine Demo unter raicoon.com.

raicoon: running renewables

*so you don't have to.

Rückfragen & Kontakt:

Fiona Amann

CMO & GM Americas, raicoon

Email: fa @ raicoon.com Tel: +1 347 237 6525

Website: www.raicoon.com

