REMINDER: MORGEN, Pressekonferenz "Der Digitale Euro – Nutzen, Kosten und Risken", 11.10.2023, 09:30 Uhr

Wien (OTS) - Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

die Bundessparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer

Österreich (WKÖ) lädt ein zur

P R E S S E K O N F E R E N Z

zum Thema

Der Digitale Euro – Nutzen, Kosten und Risken

Bezahlen ist ein grundlegender Vorgang unseres täglichen Lebens, ist doch die Wahl der Zahlungsform auch ein Stück Freiheit. Diese Wahlfreiheit beim Bezahlen soll auch weiterhin bei Konsumentinnen und Konsumenten bleiben. Diese digitale Währung würde erhebliche Veränderungen mit sich bringen. Auch deswegen ist es so wichtig, den Digitalen Euro zu erklären. Nur wenn klar ist, wo die Vorteile liegen, wird dieses Projekt auf die notwendige breite Akzeptanz stoßen. Wir sprechen hier über ein gesamtgesellschaftliches Thema, das eine weitreichende Analyse braucht, geht es doch um den Schutz der Privatsphäre, die Sicherheit des Geldes und die Funktionsfähigkeit unseres Finanzsystems.

Vor diesem Hintergrund hat die WKÖ-Bundessparte Bank und Versicherung die renommierten Experten Peter BOFINGER und Thomas HAAS beauftragt, sich umfassend mit dem Thema zu befassen.

Output ist eine Studie, die Ihnen

Willibald CERNKO , Obmann der Bundessparte Bank und Versicherung der WKÖ

, Obmann der Bundessparte Bank und Versicherung der WKÖ Prof. Peter BOFINGER, deutscher Ökonom und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Würzburg

Thomas HAAS, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für VWL, Geld- und internat. Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Würzburg

am Mittwoch, 11. Oktober 2023, 9.30 Uhr

in der Christoph Leitl Lounge (12. Stock), Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien

gerne vorstellen wollen.

Bitte melden Sie sich per Mail an dmc_pr@wko.at zur Pressekonferenz an!

Sofern eine physische Teilnahme nicht möglich ist, können Sie auch digital teilnehmen. Der Einstiegslink wird nach Ihrer Anmeldung zur Verfügung gestellt.

Rückfragen & Kontakt:

DMC – Data & Media Center

Pressestelle

Wirtschaftskammer Österreich

T 0590 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at