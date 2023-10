AVISO: AIRPOWER24 – Der Landeanflug auf Zeltweg beginnt

Wien-Zeltweg (OTS) - Der Landeanflug zur AIRPOWER24 am 6. und 7. September 2024 beginnt: Zur Präsentation des Standes der Vorbereitungen, der Planungen zum Programm sowie zum Stand der Planungen des Verkehrskonzeptes informieren am 16. Oktober 2023 Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Landeshauptmann Christopher Drexler, Klubobmann LAbg. Hannes Schwarz, Alexander Steyrer, Marketingleiter Red Bull Österreich, Raimund Riedmann, Chefpilot Fläche The Flying Bulls, Brigadier Gerfried Promberger, Airchief der Österreichischen Luftstreitkräfte und Brigadier Wolfgang Prieler, Projektleiter der AIRPOWER24.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Wir ersuchen um Anmeldung zur Pressekonferenz bis 13. Oktober 2023, 12:00 Uhr unter presse.steiermark@bmlv.gv.at.

Programm:

10:00 Uhr:

Eintreffen beim Haupttor (Wache) des Fliegerhorsts Hinterstoisser

10:30 Uhr:

Flugvorführung bei RAMP 5

Etwa 10:50 Uhr:

Pressegespräch im Luftfahrtmuseum (HANGAR 8), Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten

12:00 Uhr:

Ende der Veranstaltung

Akkreditierte Medienvertreter werden gebeten, sich am 16. Oktober 2023 bis 10:00 Uhr am Haupttor des Fliegerhorstes Hinterstoisser, Fliegerhorst 1, 8740 Zeltweg einzufinden. Sie werden ab dort eingewiesen und begleitet.

Treffpunkt:

Montag, 16. Oktober 2023 um 10:00 Uhr am Fliegerhorst Hinterstoisser, 8740 Zeltweg

Informationen zur AIRPOWER24 finden Sie unter www.airpower24.at.

Rückfragen & Kontakt:

AIRPOWER24/Teilprojektgruppe 5

Oberstleutnant Lukas Leitner

Tel.: 0664/622-7786

lukas.leitner @ bundesheer.at