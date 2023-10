Prix Italia 2023: Auszeichnungen für die ARTE-Koproduktionen "Und draußen die Nacht" und "Tanz ist Kunst: Cunningham"

Strasbourg (ots) - Beim diesjährigen "Prix Italia" wurden zwei ARTE-Koproduktionen prämiert: Die Serie "Und draußen die Nacht" (ARTE France/Rai Fiction) von Marco Bellocchio wurde mit dem Sonderpreis des Präsidenten der Republik Italien und der Dokumentarfilm"Tanz ist Kunst: Cunningham" (BR/ARTE, SRG SSR/RSI) von Alla Kovgan in der Kategorie TV Performing Arts ausgezeichnet. Die diesjährige Ausgabe des Wettbewerbs fand vom 2. bis 6. Oktober 2023 in Bari (Apulien) statt. Der "Prix Italia" ist einer der ältesten internationalen Wettbewerbe für Hörfunk, Fernsehen und Internet und wurde in diesem Jahr zum 75. Mal ausgetragen.

"Und draußen die Nacht" (OT: Esterno Notte) erhält den Sonderpreis des Präsidenten der Republik Italien

Serie von Marco Bellocchio

ARTE France/Rai Fiction, The Apartment, Kavac Film, Italien/Frankreich 2022, 6x52 Min.

Mit: Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Toni Servillo, Fausto Russo Alesi, Gabriel Montesi, Daniela Marra

In seiner ersten Serie geht Filmemacher Marco Bellocchio ("Il Traditore - Als Kronzeuge gegen die Cosa Nostra", "Vincere") der Entführung Aldo Moros im Jahr 1978 auf den Grund, die ihn vor 20 Jahren bereits zu dem Film "Buongiorno, notte - Der Fall Aldo Moro" inspiriert hatte. In der Jurybegründung wird "Und draußen die Nacht" "(...) als Glanzstück audiovisueller Erzählkunst" sowie dank herausragender Regie- und Drehbucharbeit als "eine Geschichte über Vergangenheit" gelobt, "die mit klarer Stimme zur Gegenwart spricht."

"Tanz ist Kunst: Cunningham" gewinnt in der Kategorie "TV Performing Arts"

Dokumentarfilm von Alla Kovgan

BR/ARTE, SRG SSR/RSI, Bord Cadre Film, Achtung Panda!, Arsam International, Chance Operations, Deutschland/Schweiz 2019, 78 Min.

Merce Cunningham hat den Tanz revolutioniert. Die Regisseurin Alla Kovgan lässt seine Choreografien an spektakulären Orten wieder auferstehen und zeigt mit ihrem Film "Tanz ist Kunst: Cunningham", wie modern seine Stücke heute noch sind. Der Dokumentarfilm erweckt die legendären Choreographien von Merce Cunningham noch einmal zum Leben: "Ein Porträt des Tanzes, eine perfekte Kombination aus 2D und 3D, Archivmaterial, Tanz, Interviews, Musik und Grafiken", so die Jurybegründung des "Prix Italia" 2023.

