MEGA Live-Finale: 500-köpfiges Publikum kürte Siegerprojekte der MEGA Bildungsmillion

Die Wirtschaftsbildungsprojekte von Ackernomie, Changemaker Markttag und Moonshot Pirates gingen als Sieger der Bildungsmillion 2023 der MEGA Bildungsstiftung hervor.

Wir freuen uns, dass wir bereits zum vierten Mal spannende Innovationsprojekte unterstützen können. Dieses Jahr liegt unser Fokus auf den Bereichen Wirtschaftsbildung & Nachhaltigkeit sowie Entrepreneurship Education, wobei wir nicht nur finanziell unter die Arme greifen, sondern die Projekte in der MEGA Academy in ihrem Wachstum und bei der Ausrollung auf ganz Österreich begleiten. Andreas Ambros-Lechner, Generalsekretär der MEGA Bildungsstiftung

Wien (OTS) - Als Höhepunkt des ersten Wiener Bildungsfestivals wurden am Freitag, 6. Oktober 2023 im Rahmen einer eindrucksvollen Finalshow am Erste Bank Campus die drei Siegerprojekte der MEGA Bildungsmillion gewählt.



Alle sechs nominierten Projekte präsentierten sich dem 500-köpfigen Publikum – darunter Expertinnen und Experten aus der heimischen Bildungslandschaft wie auch Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr. Moderiert wurde der Abend von MEGA Bildungsstiftungsbeirat Matthias Strolz und TV Moderatorin Isabella Richtar.



Mittels Publikumsvoting wurden die drei Siegerprojekte Ackernomie, Changemaker Markttag und Moonshot Pirates live vor Ort gekürt und ihnen Schecks im Wert von je 200.000 Euro von Gründungsvertreter der MEGA Bildungsstiftung Dr. Wolfgang Hofer (B&C Privatstiftung) sowie Gründungsverterterin Mag. Sonja Zimmermann (Berndorf Privatstiftung) überreicht.



Andreas Ambros-Lechner, Generalsekretär der MEGA Bildungsstiftung zeigt sich von den eingereichten Projketen im Bereich Wirtschaftsbildung beeindruckt: " Wir freuen uns, dass wir bereits zum vierten Mal spannende Innovationsprojekte unterstützen können. Dieses Jahr liegt unser Fokus auf den Bereichen Wirtschaftsbildung & Nachhaltigkeit sowie Entrepreneurship Education, wobei wir nicht nur finanziell unter die Arme greifen, sondern die Projekte in der MEGA Academy in ihrem Wachstum und bei der Ausrollung auf ganz Österreich begleiten. "



Die drei Siegerprojekte im Detail

• Ackernomie - nachhaltiges Wirtschaften (www.acker.co/Oesterreich)

In den Bildungsprogrammen GemüseAckerdemie und AckerRacker lernen Kinder praxisnah über nachhaltigen Anbau sowie über die Verarbeitung und Vermarktung von Gemüse. Das Modul Ackernomie bietet für Pädagoginnen und Pädagogen Lehrmittel, Methoden und Fortbildungen, mit denen sie Wirtschafts-, Finanz-, und Verbraucherbildung langfristig in Schule und Kindergarten etablieren können.



• Changemaker Markttag (www.wu.ac.at/gruenden/programme/wu-changemaker-program)

Mit dem Changemaker Markttag wird unternehmerisches Denken und Handeln für Kinder in der Volksschule erlebbar gemacht. Interesse für wirtschaftliche Zusammenhänge wird geweckt. Aktive Projektarbeit regt Kinder zur selbstbewussten Mitgestaltung und Mitwirkung in Wirtschaft und Gesellschaft an.



• Moonshot Pirates (www.moonshotpirates.com)

Moonshot Pirates ermutigt und unterstützt Jugendliche im Alter von 15 bis 20 Jahren dabei, Lösungen für große gesellschaftliche und ökologische Probleme zu entwickeln. Durch regelmäßiges Mentoring und die praktische Umsetzung ihrer Ideen erwerben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wichtige Fähigkeiten für die Zukunft.



Der Weg ins Finale

Aus insgesamt 75 Einreichungen wurden durch eine anerkannte Fachjury sechs Finalisten vorausgewählt. Alle sechs Projekte, die auch am MEGA Live-Finale teilgenommen und ihre Projekte präsentiert haben, bekommen 80.000 Euro Wachstumsförderung sowie Zugang zu Coaching in der MEGA Academy. Die Auswahl der drei Siegerprojekte, die je 200.000 Euro erhalten, setzte sich zu 50 Prozent aus dem Ergebnis eines öffentlichen Online-Votings, an dem bereits im Vorfeld über 6.000 Menschen teilnahmen, sowie zu 50 Prozent aus dem Ergebnis des Live-Pubikum-Votings während der Abendveranstaltung zusammen.



Über die MEGA Bildungsstiftung

Mit der Gründung der MEGA Bildungsstiftung (www.megabildung.at) bündelten die B&C Privatstiftung (www.bcgruppe.at) und die Berndorf Privatstiftung ihre Ressourcen und Aktivitäten bei der Bildungsförderung, um bestehende innovative Bildungsprojekte im schulischen und außerschulischen Bereich zu fördern, auszubauen und allen Bildungseinrichtungen in Österreich zur Verfügung zu stellen. Die inhaltlichen Schwerpunkte der MEGA Bildungsstiftung liegen in den Bereichen „Chancenfairness in der Bildung“ und „Allgemeine Wirtschaftskompetenz“. Insgesamt hat die MEGA Bildungsstiftung bereits über vier Millionen Euro zur Förderung von innovativen Bildungsprojekten in Österreich ausgeschüttet. Im Rahmen der MEGA Academy unterstützt die Bildungsstiftung gemeinsam mit der WU Wien diese Bildungsprojekte über die finanziellen Ressourcen hinaus mit Know-how.



Rückfragen & Kontakt:

MEGA Bildungsstiftung

Julia Kernbichler

Kommunikation & Marketing, MEGA Bildungsstiftung

julia.kernbichler @ megabildung.at

+43 664 196 82 86



The Skills Group | Team Farner

Jürgen H. Gangoly

gangoly @ skills.at

+43 1 505 26 25