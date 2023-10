Wöginger gratuliert Schmiedtbauer und Kornhäusl

EU-Mandatarin Schmiedtbauer und Bundesrats-Fraktionsvorsitzender Kornhäusl werden erfolgreiche Arbeit auch in steirischer Landesregierung fortsetzen

Wien (OTS) - "Herzliche Gratulation an ÖVP-EU-Abgeordnete Simone Schmiedtbauer und ÖVP-Bundesrats-Fraktionsvorsitzenden Karlheinz Kornhäusl zu ihren neuen Funktionen in der Landesregierung der Steiermark", betont August Wöginger, Klubobmann der Volkspartei. Simone Schmiedtbauer habe im Rahmen ihrer Mandatsausübung im Europaparlament gezeigt, dass sie als agrarpolitische Expertin eine starke Partnerin der heimischen Landwirtschaft sei – als neue Agrarlandesrätin in der steirischen Landesregierung werde sie ihren eingeschlagenen Kurs weiter fortsetzen. Mit Karlheinz Kornhäusl übernehme ebenfalls ein ausgewiesener Fachmann das Ressort des Gesundheitslandesrates, der sich als Facharzt für Innere Medizin und im Bundesrat seine Meriten erworben habe.

"Mit Simone Schmiedtbauer und Karlheinz Kornhäusl verlassen zwar zwei hochgeschätzte Mitglieder den Parlamentsklub der Österreichischen Volkspartei – doch werden sie ihre Arbeit in der Steiermark im Sinne der Menschen weiterhin erfolgreich fortsetzen", so Wöginger, und weiter: "Ich freue mich gleichzeitig über die Rückkehr von Juliane Bogner-Strauß, die nach ihrer Tätigkeit in der steirischen Landesregierung wieder als Abgeordnete der Volkspartei in den Nationalrat und damit zu uns in den Parlamentsklub zurückkehrt!" (Schluss)

