Tag des Handels 2023: Besucherrekord beim Branchenhighlight des Jahres. Österreichischer Handelspreis für Katharina Schneider.

Teuerung, Klimakrise, Tierwohl, Plant-Based und weitere Trends im Lebensmittelsektor als zentrale Themen beim Gipfeltreffen in Gmunden.

Wien (OTS) - Bei der 19. Ausgabe des Tag des Handels, der am 5. und 6. Oktober 2023 im Toscana Congress Gmunden stattfand, wurde mit mehr als 400 Teilnehmer:innen – darunter die wichtigsten CEOs aus der Welt des Handels – ein neuer Besucherrekord aufgestellt. Das 2-tägige Branchenhighlight, das erneut in Kooperation mit der Fachzeitschrift REGAL über die Bühne ging, war erneut ein Riesenerfolg.

"Unsere Branche ist im Wandel wie nie zuvor. Wenn der Handel stirbt, sterben die Städte" Mit diesen Worten eröffnete Handelsverband-Präsident Stephan Mayer-Heinisch den diesjährigen Kongress. Der Hintergrund? Rund ein Drittel der heimischen Händler sieht sich angesichts rückläufiger Umsätze und steigender Kostenbelastungen gezwungen, zumindest über Personalkürzungen nachzudenken.

"Der österreichische Handel ist mittlerweile mit 709.000 Beschäftigten der größte Arbeitgeber des Landes und mit 93.200 Unternehmen der Wirtschaftszweig mit den meisten Unternehmen. Dennoch steckt unsere Branche in einer ihrer herausforderndsten Phasen", bestätigte Rainer Will. Der Geschäftsführer des Handelsverbandes ging aber auch auf die ambivalente Rolle von Politik und Medien in der aktuellen Lage ein. "Egal ob Lebensmittelverschwendung oder zuletzt der Bodenverbrauch – wer wird medial ständig als Sündenbock hingestellt? Der Handel. Dabei sind wir lediglich für 7% der Lebensmittelabfälle und für 0,6% des Flächenverbrauchs in Österreich verantwortlich. Die tatsächlichen Treiber Wohnbau und Verkehrsflächen werden hingegen meist ignoriert. Über Geschmack kann man diskutieren, über Fakten nicht!", so der bundesweite Sprecher des Handels.

Weiter ging die Veranstaltung mit einer feierlichen Begrüßung durch REGAL-Geschäftsführer Roland Pirker und Stephan Krapf, Bürgermeister von Gmunden, der in seiner Rede auch das Thema Leerstand und Ortskernbelebung ansprach. Moderiert wurde das Event von der wunderbaren Angelika Pehab.

Am Programm: Digitalisierung, Klimaschutz, Teuerung, Bodenverbrauch & Künstliche Intelligenz

Das Programm des Tag des Handels 2023 hatte es in sich: Nicht nur wurde über das (Konsum-)Verhalten der Menschen in einer Welt multipler Krisen gesprochen, sondern auch über Künstliche Intelligenz und Digitalisierung, neue Ernährungstrends und die Bekämpfung des Klimawandels. Nick Sohnemann und Beate Rosenthal (Roland Berger) gaben in ihren Keynotes inspirierende Ausblicke in die Zukunft des Handels, die von den beiden Megatrends Digitalisierung und Nachhaltigkeit geprägt sein wird – Stichwort Circular Enonomy.

Hannes Lindner (Standort+Markt) und Christoph Andexlinger, Obmann des Austrian Council of Shopping Places (ACSP), stellten gemeinsam mit Rainer Will ihre neue Studie zum Bodenverbrauch in Österreich vor. Die Kernaussage? "Pro Jahr werden in Österreich im Schnitt 41 km2 an Boden in Anspruch genommen, das entspricht in etwa einem Bodenverbrauch von 11,3 ha pro Tag. Der Handel ist mit 0,6% der gesamten Flächeninanspruchnahme nicht der Treiber des Bodenverbrauchs, sondern eine Randerscheinung. Für die bisherige Flächeninanspruchnahme sind schwerpunktmäßig der Wohnbau mit 45,4%, Verkehrsflächen mit 36% und handelsfremde Betriebsflächen mit 10,9% verantwortlich", so die drei Sprecher unisono.

Landwirtschaftsminister Totschnig verspricht Einsatz für Energiekostenzuschuss 2

Nachmittags gab es spannende Podiumsrunden mit Expert:innen aus Handel, Landwirtschaft und Industrie, sowie die beliebte Startup Session mit neuen und innovativen Lösungen für den Retail-Bereich. Beim Startup Zapping mit dabei waren heuer Kawea, Revo Foods und MartyMedia. Markus Kuntke, REWE Head of Trend- and Innovationmanagement, fungierte als Schirmherr und Moderator. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig widmete seinen Vortrag der Wertschätzung hochwertiger Lebensmittel in Österreich und der Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Lebensmitteleinzelhandel.

Katharina Schneider mit Österreichischem Handelspreis 2023 ausgezeichnet

Der österreichische Handelspreis wird jedes Jahr für herausragende Leistungen im heimischen Handel vergeben. Beim Tag des Handels 2023 wurde eine echte Handelsikone ausgezeichnet: Katharina Schneider. Die feierliche Übergabe des wichtigsten heimischen Handelspreises an die Handelsmanagerin, Startup-Investorin, Keynote-Speakerin und Autorin fand unter Beisein des oberösterreichischen Landeshauptmanns Thomas Stelzer statt, der in seiner Festrede u.a. die Relevanz des oberösterreichischen Handels hervorhob.

Katharina Schneider wiederum baute vor mehr als 20 Jahren ihr erstes Startup auf, jede Menge weitere Investments und erfolgreiche Exits sollten folgen. Unter anderem transformierte sie MediaShop in ein international erfolgreiches und renommiertes Omnichannel-Unternehmen. Als Investorin der Startup-Show „2 Minuten 2 Millionen“ wurde Schneider einem Millionenpublikum bekannt. Sie unterstützt zahlreiche Gründer:innen mit Cash-Investments und Knowhow bei der Entwicklung innovativer Produkte und Geschäftsmodelle sowie beim Aufbau professioneller Vertriebsnetze. Zwei Jahre lang fungierte sie auch als Präsidialrätin des Handelsverbandes sowie als Leiterin des HV-Ressorts „Omnichannel, Innovation & Startups“. Dank ihres unermüdlichen Einsatzes, ihrer Leidenschaft und Kompetenz konnte die Startup-Community des Handelsverbandes auf eine neue Stufe gehoben werden. Die Laudatio hielt Ina Bauer, Geschäftsführerin von MediaShop, Präsidialrätin des Handelsverbandes und langjährige Weggefährtin von Katharina Schneider.

Gerald Hackl mit Österreichischem Industriepreis 2023 ausgezeichnet

Eine weitere hochkarätige Auszeichnung, den "Großen Preis der Industrie", erhielt Gerald Hackl. Der gebürtige Oberösterreicher hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Lebensmittelbranche vorzuweisen. Bis 2004 war er in der Backwaren- und in der Molkereibranche tätig, 2005 übernahm Gerald Hackl die Geschäftsführung der efko-Gruppe. Anfang 2013 wechselte er als Vorstandsvorsitzender zur Vivatis Holding, die hochkarätige Marken wie Maresi, Wojnar’s, Inzersdorfer und KnabberNossi vereint. Glückwunsch zu diesem renommierten Branchen-Award! Die Laudatio übernahm REGAL-Geschäftsführer Roland Pirker.

Top-Speaker:innen machten den Tag des Handels 2023 zum Highlight

Viele weitere hochkarätige Speaker:innen wie Manuel Hofer (Transgourmet), Johannes Holzleitner (Interspar), Alexander Kiennast (Handelshaus Kiennast), Ilan Molcho (Neni Gruppe), Maimuna Mosser (Ikea Österreich), Martina Dutzler (MPreis), Marcel Haraszti (Rewe), Markus Kaser (Spar), Christina Mutenthaler-Sipek (AMA), Günter Thumser (Markenartikelverband), Alessandro Wolf (Lidl Österreich), Michael Gerling (EHI), Birgit Reichetseder (Hofer), Nadina Ruedl (Die Pflanzerei), Felix Hnat (Vegane Gesellschaft Österreichs), Mario Günther Rauch (jö Bonusclub), Katrin Lamberger (Salesforce), Dawid Czerkies und Oliver Olschewski (beide Offerista), Wolfgang Grausenburger (Österreichische Post), Christian Abl (Reclay), Monika Fiala (EWP Recycling), Anja Fredriksson (Ofi), Andreas Haider (Unimarkt), Harald Hauke (ARA), Stephan Kaar (Forum Wellpappe), Markus Kibgies (Loopos), Klaus Reisinger (Climate Partner), Ronald Lausch (Smatrics), Stephan Kalteis (SES), Marco Schuhmacher (Moris Design), Matthias Ernst (Instore Solutions), Leonhard Helbich-Poschacher (PBH Holding), Tom Hörmann (Polestar) und viele mehr präsentierten innovative Best-Practice-Beispiele und die besten Nachhaltigkeitsstrategien.

Im Rahmen der Abendgala wartete ein weiteres Highlight auf das Publikum: Der Kabarettist Christoph Fritz begeisterte die Gäste mit einem humorvollen Comedy-Programm, nahm sowohl die Teilnehmer:innen als auch die Politik auf den Arm und sorgte damit für lautes Gelächter.

"Wir bedanken uns herzlich bei mehr als 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, aber auch bei unseren langjährigen Partnern. Es ist schön zu sehen, wie sich der Tag des Handels zu einem der wichtigsten Branchenevents des Landes entwickelt hat. Die CEO-Dichte war dieses Jahr so hoch wie nie zuvor, darauf bin ich besonders stolz", sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will zum Abschluss.

Unter den Teilnehmer:innen befanden sich auch: Andrea Heumann (Thalia), Norbert Scheele (C&A), Karin Saey (Dorotheum), Xavier Plotitza (Metro), Martin Kowatsch (Das Futterhaus), Simon Lindenthaler (Lidl Österreich), Hartwig Kirner (Fairtrade), Roman Koch (Heinemann), David Mölk (MPreis), Martin Unger (EY), Johann Költringer (VÖM), Polona Globocnik (Landwirtschaftskammer), Franz Schopf (Österreichische Post), Markus Lukas (GGÖ), Vinzenz Kastner (PwC), Karl Auer (ÖBOG), Michael Wurzer (ZAG), Markus Marek (Kelly’s), Alexandra Gruber (Tafel Österreichs), uvm.

Save The Date: Der Tag des Handels 2024 findet von 10. bis 11. Oktober 2024 erneut in Gmunden statt.

Den vollständigen Nachbericht sowie Pressefotos und das Eventvideo finden Sie hier: https://www.ots.at/redirect/handelsverband163

