Betriebsansiedlung im Wandel – nachhaltiges Wirtschaftswachstum in NÖ

"Österreich-Bild" am Sonntag, 15. Oktober 2023, 18.25 Uhr, ORF 2

St. Pölten (OTS) - Niederösterreich hat in den letzten 100 Jahren einen großen Wandel vollzogen: vom Agrarland zum Industrieland hin zum Dienstleistungsland. Dabei konnte sich das Bundesland als interessanter Wirtschaftsstandort für eine Vielzahl von Branchen positionieren. In den 1960er-Jahren wurden im Industriezentrum NÖ-Süd bei Wiener Neudorf die ersten Betriebe angesiedelt. Die Firma Isovolta, ein Hersteller von Elektroisoliermaterialien, technischen Laminaten und Verbundwerkstoffen, war das erste Unternehmen dort. Bis heute haben sich im IZ NÖ-Süd mehr als 390 Betriebe niedergelassen, sie bieten zusammen rund 11.400 Arbeitsplätze in der Region. Dieses „Österreich-Bild“ aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich (Gestaltung: Andi Leitner, Kamera: Franz Cee) zeigt, wie Regionen durch Betriebsansiedlungen gefördert werden und wie nachhaltiges Wirtschaftswachstum funktionieren kann.

Wirtschaftsparks und Betriebsansiedlungen sollten in den letzten Jahrzehnten auch ländlichere Regionen stärken und Arbeitsplätze vor Ort schaffen. Beispiele hierfür sind die Käsemacher im Waldviertel, die vielfältige Käse- und Antipasti-Spezialitäten herstellen; SPL TELE in Wolkersdorf, ein Gesamtanbieter für Telekommunikations- und Breitband-Infrastruktur; oder das Unternehmen Audio Tuning im Wirtschaftspark Mistelbach/Wilfersdorf, der Weltmarktführer im Bereich der High-End-Unterhaltungselektronik. Gemeinden gründen auch interkommunale Wirtschaftsparks und nützen gemeinsam Ressourcen, so wie in Kreilhof bei Waidhofen an der Thaya.

Als ein Anbieter von Unternehmensstandorten nimmt die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich ecoplus eine Schlüsselfunktion als Vermittler und Berater ein. 1.131 Firmen sind bisher in ecoplus Wirtschaftsparks angesiedelt - das sind 24.681 Arbeitsplätze in den Regionen.

Der Fokus bei Betriebsansiedlungen liegt auch immer mehr auf Nachhaltigkeit und weniger Flächenverbrauch. So werden vorgenutzte und teilweise bereits versiegelte Flächen, sogenannte Brachflächen, den Investoren angeboten. Um einen genauen Überblick zu bekommen, startet ecoplus eine landesweite Erhebung bei der Brachflächen systematisch erfasst und bewertet werden, um sie einer Nachnutzung zuzuführen. Das Biotechnologie-Start-up Marionmed in Korneuburg hat eine solche Brachfläche bereits entsiegelt und ein modernes Firmengebäude errichtet, wie die Doku aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich zeigt.

Der Wirtschaftspark Föhrenwald in Wiener Neustadt wurde gleich als Öko-Wirtschaftspark konzipiert. Betriebe, die sich dort ansiedeln wollen, müssen sich an Kriterien wie umweltgerechte, nachhaltige Ausgestaltung, Grünflächenkonzepte und Anbindung an den öffentlichen Verkehr halten.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Sofija Nastasijevic

02742/2210-23572