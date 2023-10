Neue Staatsmeister der österreichischen Gartengestalter kommen aus Tirol

Hohes Niveau bei den AustrianSkills von 4. bis 7.10.2023 in Oberösterreich

Wien (OTS) - Großes handwerkliches Geschick zeigten die 12 TeilnehmerInnen in je 6 Gartengestalter Teams bei den Staatsmeisterschaften der Gartengestalter, die von 4. bis 7. Oktober 2023 bei der Messe Jugend & Beruf am Messegelände Wels stattfanden.

"Ich gratuliere allen TeilnehmerInnen auf das Herzlichste zu ihren großartigen Leistungen", freut sich auch Wolfgang Meier, Berufsgruppensprecher der österreichischen Gartengestalter und Bundesinnungsmeister Stv. der Gärtner und Floristen in der Wirtschaftskammer Österreich.

Wolfgang Meier: "Unglaublich hohes Niveau"

12 Gartengestalter in je 6 Teams aus ganz Österreich stellten bei den AustrianSkills 2023 ihre handwerklichen Fähigkeiten unter Beweis und beeindruckten mit ihrem großen Können und ihrer Motivation. Die neuen Staatsmeister kommen mit Thomas Sojer und Benedikt Laiminger, beide vom Betrieb Gärtner Laiminger GmbH aus Hopfgarten im Brixental, aus Tirol. Silber holten sich Roman Stadler (Betrieb Gartengestaltung Schinagl Martin aus Alberndorf) und Maximilian Lindlbauer (Betrieb Danner Landschaftsbau GmbH aus Vorchdorf) aus Oberösterreich, Bronze ging an das niederösterreichische Team Simon Berner (Betrieb Galateich GmbH aus Zwettl) und Noah Knapp (Betrieb Kramer & Kramer aus Zöfing bei Tulln).

18 Stunden lang hatten die Gartengestalter-Teams Zeit, um die anspruchsvollen Aufgaben zu erfüllen, die es erfordert, in dieser kurzen Zeitspanne einen Garten anzulegen, wie etwa Wege und Flächen zu pflastern, Holzsteg und Holzspalier zu errichten, einen Rollrasen zu verlegen und die dazupassenden Pflanzen nach Plan und eigener Gestaltung zu setzen.

"Ich gratuliere allen unseren Gartengestalter-TeilnehmerInnen zu ihrer hervorragenden Leistung und natürlich dem neuen Staatsmeister-Duo zu seinem großen Erfolg", sagt Wolfgang Meier. "Die AustrianSkills haben wieder einmal das unglaublich hohe Niveau unserer jungen Talente gezeigt und ich bin stolz auf die Qualität unserer Fachausbildung, die unseren Nachwuchs auf eine erfolgreiche berufliche Zukunft vorbereitet."

Qualifikation für WordSkills 2024 und EuroSkills 2025

Die Staatsmeisterschaften dienten zudem als Vorentscheidung für die Teilnahme an den beiden Berufswettbewerben WorldSkills, die nächstes Jahr im französischen Lyon stattfinden werden, sowie für die EuroSkills 2025, die in Hening (Dänemark) durchgeführt werden.

"Unsere heimischen GartengestalterInnen nehmen seit 1999 an diesen internationalen Bewerben teil und erzielten seitdem mit Gold, Silber, Bronze sowie dem Leistungsdiplom "Medallion for Excellence" regelmäßige Bestplatzierungen", so Wolfgang Meier. "Ich freue mich jetzt schon darauf, wenn unsere jungen Nachwuchsfachkräfte auch bei diesen internationalen Wettkämpfen ihr großes Potenzial zeigen." (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Blumenbüro Österreich

Laxenburgerstraße 367

1230 Wien

Telefonnummer: +43/1/615 12 98

Fax: +43/1/615 12 99

E-Mail: office @ ihregartengestalter.at

Website: www.ihregartengestalter.at.