LH Mikl-Leitner dankt Superintendent Müller-Marienburg für hervorragende Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren

„Vertrauensvolles Miteinander im Sinne des Landes und der Evangelischen Kirche im Land“

St.Pölten (OTS) - Wie heute, Montag, bekannt wurde, wird der Superintendent der Evangelischen Kirche in Niederösterreich, Lars Müller-Marienburg, nach sieben Jahren aus persönlichen Gründen sein Amt niederlegen. „Aus diesem Anlass möchte ich heute Lars Müller-Marienburg für die hervorragende Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren herzlich danken. Wir haben immer ein vertrauensvolles Miteinander gepflegt, ein Miteinander im Sinne des Landes und der Evangelischen Kirche im Land“, sagt dazu Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Lars Müller-Marienburg habe sich auf vielfältige Weise in Niederösterreich und für Niederösterreich eingebracht, betont die Landeshauptfrau, und erinnert etwa an das 500-jährige Reformationsjubiläum, das man 2017 zusammen in Mitterbach feiern konnte, oder an zahlreiche gemeinsame Sanierungs- und Renovierungsprojekte: „Auch die Ökumene war ihm ein großes Anliegen, und er hat viel zum sehr guten ökumenischen Klima in unserem Land beigetragen.“

Dem scheidenden Superintendenten wünscht Mikl-Leitner alles Gute für den weiteren Lebensweg, und gleichzeitig versichert sie: „Die tiefe und enge Partnerschaft zwischen der evangelischen Kirche und dem Land Niederösterreich wird selbstverständlich auch weiterhin Bestand haben.“

