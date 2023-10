Bauernbund: Gratulation an designierte steirische Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer

Strasser/Totschnig/Süß: Praktikerin kann die Steiermark mit Tatkraft und Gestaltungswillen nach vorne bringen

Wien (OTS) - Simone Schmiedtbauer wird neue Agrarlandesrätin in der Steiermark. Nach dem gesundheitsbedingten Rücktritt des langjährigen Landesrates Hans Seitinger hat die Steirerin sich bereiterklärt, Verantwortung für die Agraragenden in ihrem Heimatbundesland zu übernehmen. Bisher hat sie sich in Brüssel als ÖVP-Agrarsprecherin im Europaparlament für die heimische Land- und Forstwirtschaft eingesetzt. "Mit Simone Schmiedtbauer wird die Steiermärkische Landesregierung um eine Persönlichkeit bereichert, die stets positiv an Herausforderungen herangeht, einen großen Gestaltungswillen bewiesen hat und jedem zuhört. Angefangen von der Kommunalpolitik bis zur europäischen Ebene ist sie mit der politischen Arbeit vertraut und kennt die Anliegen der Menschen genau, die sie bisher mit Nachdruck im EU-Parlament vertreten hat. Mit Herz und Hausverstand und ihrer europapolitischen Erfahrung schreckt sie auch vor großen Herausforderungen nicht zurück, vom Klimawandel bis hin zum zunehmenden Druck auf eine produzierende heimische Land- und Forstwirtschaft. Wir sind überzeugt davon, dass sie als Landesrätin maßgebliche Akzente setzen wird, um unsere Bauernfamilien sowie den ländlichen Raum zu stärken", betonen Bauernbund-Präsident Georg Strasser und Bauernbund-Direktor David Süß.

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig schließt sich den Glückwünschen an: "Herzliche Gratulation an Simone Schmiedtbauer zu ihrer neuen Aufgabe als Agrarlandesrätin in der Steiermark. Mit ihrer Durchsetzungskraft und inhaltlichen Kompetenz hat sie in den vergangenen Jahren als EU-Abgeordnete unsere bäuerlichen Familienbetriebe in Brüssel bestens vertreten. Mit rund 64.000 Vorzugsstimmen, 45.000 davon allein in der Steiermark, erhielt sie bei der EU-Wahl 2019 überragende Zustimmung bei den Wählerinnen und Wählern. Mit Simone Schmiedtbauer hat die Steiermark eine erfahrende Kommunal- und EU-Politikerin sowie leidenschaftliche Bäuerin gewonnen. Damit ist die Steiermark für die kommenden Aufgaben gut gerüstet. Ich wünsche Simone Schmiedtbauer viel Schaffenskraft bei der künftigen Arbeit und freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit."

Simone Schmiedtbauer: Praktikerin und Anpackerin

Simone Schmiedtbauer war von 2014 bis 2019 Bürgermeisterin in ihrer Heimatgemeinde Hitzendorf im Bezirk Graz-Umgebung, wo sie mit ihrem Mann einen Ackerbau und Forstwirtschaft betreibt. Als Spitzenkandidatin der Steirischen Volkspartei und des Österreichischen Bauernbundes zog sie 2019 ins EU-Parlament ein, wo sie als stellvertretende ÖVP-Delegationsleiterin sowie als Agrar-, Forst-, Regional- und Fischereisprecherin der Volkspartei fungierte. Dort war sie maßgeblich daran beteiligt, dass das EU-Parlament eine Resolution annahm, den strengen Schutz von Wölfen zu überprüfen. Sie setzte sich erfolgreich dafür ein, dass Biomasse weiterhin als Erneuerbare Energie gilt und einen maßgeblichen Teil dazu beiträgt, den Anteil Erneuerbarer Energie am Gesamtenergieverbrauch in der Union zu steigern. Außerdem hat sie in den Verhandlungen zur GAP erfolgreich die mehrstufige Ausgleichszulage für unsere Bergbäuerinnen und Bergbauern verteidigt. Ein großes Anliegen ist der Parlamentarierin eine EU-weit einheitliche Kennzeichnung der Herkunft von Lebensmitteln. Außerdem wurde ihr steter Einsatz für die europäische Jagd zuletzt mit ihrer Wahl zur Präsidentin der überparteilichen Jagdvertretung im Europaparlament honoriert. Eine Aufgabe, der sich die passionierte Jägerin mit Leidenschaft gewidmet hat. "Simone Schmiedtbauer weiß, was sie tut und versteht es, tatkräftig anzupacken. Wir wünschen ihr in ihrer neuen Funktion alles Gute und sichern ihr unsere volle Unterstützung zu", so Strasser und Süß abschließend. (Schluss)

