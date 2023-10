Roche Austria spendet 30.000 Euro für die Krebsforschung

Krebsforschungsprojekte der Medizinischen Universität Wien werden damit unterstützt

Roche steht für Forschung & Innovation. Unser Ziel ist es, durch wissenschaftlichen Fortschritt neuartige und innovative Therapien zu entwickeln. Der Krebsforschungslauf ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie wir über Unternehmensgrenzen, Abteilungen und Professionen hinweg gemeinsam für die Krebsforschung Aufmerksamkeit schaffen können.” Susanne Erkens-Reck, General Manager von Roche Austria GmbH

Wien (OTS) - Roche Austria GmbH ist langjähriger Sponsor des Krebsforschungslaufs der Medizinischen Universität Wien. Mit den beim großen Charity-Run gesammelten Spendengeldern werden Forschungsprojekte der MedUni Wien unterstützt. Diagnose- und Therapieverfahren bei Krebs sollen verbessert und damit neue Behandlungskonzepte ermöglicht werden.



Seit 2007 unterstützt Roche den Krebsforschungslauf, bei dem sich einmal jährlich der Universitätscampus Altes AKH in eine Laufstrecke verwandelt. Mitarbeiter:innen von Roche und deren Familien drehen im Alten AKH gemeinsam mit Patient:innen, Wissenschafter:innen, Mediziner:innen und Hobbyläufer:innen ihre Runden, um darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig Forschung ist, um Krebspatient:innen erfolgreich behandeln zu können.



Susanne Erkens-Reck, General Manager von Roche Austria GmbH, überreichte den Spendenscheck an die MedUni Wien und freute sich: “Roche steht für Forschung & Innovation. Unser Ziel ist es, durch wissenschaftlichen Fortschritt neuartige und innovative Therapien zu entwickeln. Der Krebsforschungslauf ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie wir über Unternehmensgrenzen, Abteilungen und Professionen hinweg gemeinsam für die Krebsforschung Aufmerksamkeit schaffen können.”

“Get Ready 4 Krebsforschungslauf” als digitale Spendenaktion

Bereits den ganzen September hindurch konnten Hobbyläufer:innen aus ganz Österreich die Spendenaktion ortsunabhängig unterstützen. Jede:r Teilnehmer:in konnte ganz flexibel, von jedem Ort der Welt, zu jeder Uhrzeit über eine App Kilometer sammeln. Jeden gelaufenen Kilometer, der über eine Lauf-App in der “Get Ready 4 Krebsforschungslauf Gruppe” getrackt wurde, wandelte Roche in einen Euro für die Krebsforschung um. Insgesamt wurden so den gesamten September hindurch sowie beim Krebsforschungslauf im Alten AKH 30.000 Euro “erlaufen”, die der Krebsforschung der MedUni Wien zugutekommen.

Forschung rettet Leben

Roche investiert weltweit jährlich ca. 14 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung, mit dem Ziel, durch wissenschaftlichen Fortschritt neuartige und innovative Therapien zu entwickeln. In der Onkologie liegt der Fokus bei Roche darauf, die Biologie von Krebserkrankungen besser zu verstehen und die personalisierte Medizin mit präziser Diagnostik und maßgeschneiderten Arzneimitteln voranzutreiben.



Weitere Informationen zu Roche Austria unter www.roche.at

Quelle: https://assets.roche.com/f/126832/x/bb3fe08146/fb22d.pdf



